FP1 Saudi-Arabien: Bestzeit von Charles Leclerc 25.03.2022 - 16:05 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc machte in Saudi-Arabien da weiter, wo er in Bahrain aufgehört hatte – an der Spitze

Formel-1-Champion Max Verstappen führte die Zeitenliste im ersten freien Training in Saudi-Arabien lange an, doch am Ende hatte Bahrain-Sieger Charles Leclerc im Ferrari die Nase vorn.