Mick Schumacher (Haas/13.): «Das liegt nur an uns»

Mick Schumacher in Dschidda

Nach dem tollen fünften Platz von Kevin Magnussen in Bahrain ist Haas auf den Boden der Realität zurückgeprallt: Grosse Probleme am Wagen von Kevin Magnussen, Mick Schumacher guter 13.

Für den US-amerikanischen Haas-Rennstall lief in Bahrain fast alles glatt: Kevin Magnussen wurde überragender Fünfter, Mick Schumacher verpasst nur mit Pech seine ersten Formel-1-Punkte – er wurde von Ocon angeschubst, dann blieb er auf abgefahrene Reifen auf der Bahn, Elfter.

In Dschidda jedoch ist Sand im Getriebe: Magnussen verpasste wegen eines Hydrauliklecks das erste Training (nur zwei ungezeitete Runden), in der zweiten Trainingsstunde musste der 29-jährige Däne sein Auto wegen eines weiteren Defekts zur Seite stellen, mit grosser Wahrscheinlichkeit wieder ein Problem mit der Hydraulik.

Kevin sagt: «Ideal ist das alles nicht auf einer Strecke, die für mich neu gewesen ist. Wenn es denn mal lief, fühlte sich der Wagen nicht übel an. Zum Glück können wir auf die Daten von Mick aus den Dauerläufen zurückgreifen. Die Strecke ist der Hammer, die gefällt mir sehr gut.»

Mick Schumacher kam reichlich zum Fahren, wurde am Ende guter 13. und sagt: «Wir haben eine Menge lernen können. Wir wissen, was wir haben, es liegt nur an uns, das Potenzial des Wagens zu erschliessen, auch auf dieser Strecke.»

Haas-Teamchef Günther Steiner: «Perfekt war das heute nicht, aber wir können das am Samstag aufholen, wenn wir einen reibungslosen Tag haben werden. Bei Kevin hatten wir zu viele technische Probleme, daran arbeiten wir. Mick hat einen soliden Job gemacht.»





2. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,074

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,214

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:30,320

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:30,360

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:30,513

06. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:30,664

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:30,735

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:30,760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:30,832

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:30,886

11. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:30,944

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:30,963

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,169

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,372

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:31,527

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,615

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,615

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:31,814

19. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:31,866

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,344





1. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,772 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,888

03. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,084

04. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:31,139

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:31,317

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1: 31,505

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:31,563

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:32,026

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:32,364

10. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,381

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,506

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:32,582

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,594

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,608

14. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,839

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,034

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,087

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:33,529

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:34,429

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, keine Zeit