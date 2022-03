Lewis Hamilton (Mercedes/5.): Probleme sind ungelöst

Bordkamera-Aufnahmen zeigen: Lewis Hamilton wird im Mercedes-Rennwagen in Dschidda richtig durchgeschüttelt, das Problem mit Bouncing ist noch lange nicht gelöst. Abstand zur Spitze: eine halbe Sekunde.

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton wollte seinen Fans keine falschen Hoffnungen machen: «Es kann durchaus sein, dass uns Bouncing, also dieses Hüpfens des Autos auf den Geraden, noch einige Rennwochenenden lang begleiten wird. Um das zu lösen, ist die Zeit zwischen Bahrain und Saudi-Arabien einfach zu knapp, auch wenn wir auf Hochdruck am Problem arbeiten.»

Bilder von Jeddah Corniche Circuit zeigen: Lewis Hamilton und sein Mercedes-Stallgefährte George Russell werden auf den Geraden richtig durchgeschüttelt, dagegen sind der Red Bull Racing-Renner und der Ferrari wahre Wohlfühl-Sänften.

Was den Speed angeht, so scheint sich nicht viel geändert zu haben: An der Spitze liegen Ferrari und Red Bull Racing auf Augenhöhe, eine halbe Sekunde dahinter folgt Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz.

Lewis Hamilton sagt nach den ersten beiden Trainingsstunden am Roten Meer in einer Medien-Mitteilung (alle Presserunden wurden nach dem Raketenangriff in Dschidda gestrichen): «Der heutige Trainings-Tag war okay. Wir haben immer noch viele der Probleme, die wir im letzten Rennen hatten, aber wir arbeiten daran, sie zu lösen. Aufgrund der schnellen Kurven ist das hier definitiv etwas schwieriger, aber der Grip auf der Strecke ist wirklich gut, und wir müssen nur noch etwas Geschwindigkeit auf den Geraden finden. Wir werden uns heute Abend darauf konzentrieren, die gesammelten Daten zu verstehen und uns dadurch in die

bestmögliche Position für das morgige Qualifying zu bringen.»

2. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,074

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,214

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:30,320

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:30,360

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:30,513

06. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:30,664

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:30,735

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:30,760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:30,832

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:30,886

11. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:30,944

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:30,963

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,169

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,372

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:31,527

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,615

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,615

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:31,814

19. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:31,866

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,344





1. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,772 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,888

03. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,084

04. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:31,139

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:31,317

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1: 31,505

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:31,563

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:32,026

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:32,364

10. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,381

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,506

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:32,582

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,594

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,608

14. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,839

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,034

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,087

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:33,529

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:34,429

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, keine Zeit