Charles Leclerc (Ferrari): Das sagt er zum Mauerkuss

Das zweite freie Training auf dem Jeddah Corniche Circuit, ein Abziehbild vom Rennverlauf in Bahrain: Charles Leclerc (Ferrari) vor Max Verstappen (Red Bull Racing). Aber so einfach ist das alles nicht.

Schein ist nicht sein: Der Monegasse Charles Leclerc, Sieger des Formel-1-WM-Auftakts 2022 in Bahrain, hat auch am Roten Meer die Nase vorn, der dreifache GP-Sieger war in beiden Trainings auf dem ultraschnellen Jeddah Corniche Circuit der schnellste Mann.

Aber der Blick in die Rangliste sagt nicht alles: Erstens – Max Verstappen fand keine freie Runde und brachte auch keine fehlerlose zusammen. Der Eindruck ist: Red Bull Racing liegt mindestens auf Augenhöhe mit Ferrari.

Zweitens, wie GP-Sieger Johnny Herbert feststellt: «Wenn du ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden willst, muss deine Fehlerquote so niedrig wie möglich sein. Und das ist sie bei Leclerc über die ganze Saison gesehen nicht. Das haben wir jetzt auch im zweiten freien Training gesehen.»

Leclerc küsste am Eingang von Kurve 4 im Scheitpunkt die Mauer, das reichte um den linke Spurhebel anzuknacken. Damit war vorzeitig Feierabend für den Monegassen. Der Schaden ist für Samstag leicht zu beheben, aber einen solchen Patzer wird sich Charles in der Quali oder im Rennen nicht leisten können.

Charles bedauert: «Ein unglückliches Ende eines sonst so guten Tages. Ja, das war ein Fehler, aber mein Selbstvertrauen ist nicht angeknackst. Der Grund für den Patzer – ich dachte, in jener Kurve würde mein Auto weiter nach rechts rutschen, daher habe ich die Mauer leicht berührt.«

Was kommt in der Qualifikation auf Leclerc zu? «Wir haben guten Speed. Ich bedaure nur, dass ich weniger Runden mit viel Sprit im Tank drehen konnte, um mehr fürs Rennen zu lernen. Aber ich gehe davon aus, dass wir am Samstag bei der Musik sein werden.»





2. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,074

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,214

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:30,320

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:30,360

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:30,513

06. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:30,664

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:30,735

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:30,760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:30,832

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:30,886

11. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:30,944

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:30,963

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,169

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,372

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:31,527

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,615

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,615

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:31,814

19. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:31,866

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,344





1. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,772 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,888

03. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,084

04. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:31,139

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:31,317

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1: 31,505

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:31,563

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:32,026

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:32,364

10. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,381

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,506

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:32,582

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,594

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,608

14. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,839

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,034

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,087

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:33,529

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:34,429

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, keine Zeit