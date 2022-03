Nico Hülkenberg: «Habe so viel wie möglich gelernt»

Vettel-Ersatz Nico Hülkenberg kam in den beiden Freitagstrainings in Saudi-Arabien nicht über den 16. Platz hinaus. Die Zwischenbilanz des Deutschen fiel dennoch positiv aus.

Nico Hülkenberg erfuhr erst am Freitagmorgen, dass er auch in Saudi-Arabien für seinen an Covid-19 erkrankten Landsmann Sebastian Vettel einspringen muss. Der Emmericher hatte bereits in Bahrain das Steuer des Aston Martin-Renners des vierfachen Weltmeisters übernommen und den siebzehnten Platz erzielt.

In den beiden Freitagstrainings auf dem Strassenkurs von Dschidda belegte der offizielle Ersatzfahrer des Aston Martin Teams jeweils den 16. Platz auf der Zeitenliste. In der ersten Session trennten ihn 2,262 sec von Charles Leclercs Bestzeit.

Im zweiten Training war Hülkenberg deutlich schneller unterwegs und verkürzte den Rückstand auf die zweite Bestzeit des Ferrari-Stars auf 1,541 sec. Von Lance Stroll, der im zweiten Aston Martin auf Position 14 der FP2-Zeitenliste landete, trennten ihn am Ende des Tages 0,243 sec.

«Das war ein produktiver Tag», fasste der 34-Jährige nach getaner Arbeit zusammen. «Für mich ist es eine neue Strecke, und das bringt immer auch seine eigenen Herausforderungen mit sich. Aber es war eine aufregende Erfahrung, auf ihr zu fahren.»

«Die Piste ist wirklich schnell und die Runde ist intensiver als man denkt, wenn man vor dem Fernseher sitzt», beurteilte der Le Mans-Sieger von 2015 den Strassenkurs von Saudi-Arabien. Und er erklärte: «Das Team hat sein Trainingsprogramm durchgebracht und wir haben die Runden gut genutzt. Ich habe das Gefühl, dass ich auf der Piste so viel wie möglich gelernt habe.»

2. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,074

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,214

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:30,320

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:30,360

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:30,513

06. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:30,664

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:30,735

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:30,760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:30,832

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:30,886

11. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:30,944

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:30,963

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,169

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,372

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:31,527

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,615

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,615

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:31,814

19. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:31,866

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,344

1. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,772 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,888

03. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,084

04. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:31,139

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:31,317

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1: 31,505

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:31,563

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:32,026

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:32,364

10. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,381

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,506

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:32,582

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,594

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,608

14. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,839

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,034

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,087

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:33,529

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:34,429

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, keine Zeit