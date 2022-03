Damon Hill: «Die Formel 1 spielt mit dem Feuer»

Die Entscheidung der Formel-1-Verantwortlichen, das Rennwochenende nach dem streckennahen Angriff fortzuführen, stösst bei einigen GP-Veteranen auf Kritik. Ralf Schumacher hat das Land verlassen.

Die dicke Rauchsäule, die durch den Angriff der Huthi-Rebellen aus Jemen auf eine Streckennahe Anlage des Ölkonzerns und Formel-1-Sponsors Saudi Aramco ausgelöst wurde, war bereits während des ersten freien Trainings zum Saudi-Arabien-GP zu sehen. Nach Einbruch der Dunkelheit loderte der Grossbrand, der durch den Anschlag ausgebrochen war, weiter.

Vor dieser bedrohlichen Kulisse wurden mehrere Treffen zwischen den FIA- und Formel-1-Verantwortlichen sowie den GP-Ausrichtern und WM-Teilnehmern abgehalten. Das Ergebnis der stundenlangen Gespräche war: Das Rennwochenende in Saudi-Arabien wird weiter durchgeführt. Gerüchte um einen möglichen Boykott der Fahrer erwiesen sich als falsch. Die Teamchefs sprachen sich einstimmig für die Fortsetzung aus, erklärte Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff im «Sky Sports»-Interview.

Die Entscheidung wurde von vielen Fans und auch einigen ehemaligen Formel-1-Piloten kritisiert. Ralf Schumacher erklärte noch vor der Bestätigung des Anschlags bei den deutschen Kollegen von Sky: «Sollte es wirklich so sein, dann kann ich nur sagen, es wundert mich, was wir hier noch tun.»

«Dann sollten wir eigentlich mal zusammenpacken und so schnell wie möglich das Land verlassen. Weil ich bin der Meinung, Sport und solche Themen gehören nicht zusammen», fügte er an. Später bestätigte der 46-Jährige auf Instagram mit Bildern vom Flughafen, dass er das Land in Richtung München verlassen wird.

Auch Damon Hill äusserte sich kritisch. Der Weltmeister von 1996 schrieb auf Twitter: «Wie widersinnig ist das? Kein Grund zur Beunruhigung. Das Rennen läuft. Es wird interessant sein zu sehen, wie damit umgegangen wird. Die F1 spielt buchstäblich mit dem Feuer.»

2. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,074

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,214

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:30,320

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:30,360

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:30,513

06. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:30,664

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:30,735

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:30,760

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:30,832

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1:30,886

11. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:30,944

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:30,963

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:31,169

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,372

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:31,527

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,615

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,615

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:31,814

19. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:31,866

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:32,344

1. Training, Dschidda

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:30,772 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:30,888

03. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:31,084

04. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:31,139

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:31,317

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, 1: 31,505

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:31,563

08. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:32,026

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:32,364

10. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:32,381

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,506

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:32,582

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:32,594

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:32,608

14. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:32,839

16. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:33,034

15. Alex Albon (T), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,087

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:33,529

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:34,429

20. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, keine Zeit