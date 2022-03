Quali Dschidda: Harter Abflug von Mick Schumacher!

Haas-Pilot Mick Schumacher landete im Qualifying auf dem Jeddah Corniche Circuit in der Streckenbegrenzung. Der Deutsche wurde mit dem Krankenwagen abgeholt.

Wie erwartet kamen auch die GP-Stars nicht ohne eine Unterbrechung durchs Qualifying in Saudi-Arabien. Auf dem schnellen Strassenkurs in Dschidda war Nicholas Latifi der Erste, der eine Enttäuschung erlebte. Der Kanadier drehte sich in der 13. Kurve in die Streckenbegrenzung und löste damit eine rote Flagge aus.

Eine böse Überraschung erlebte auch Lewis Hamilton. Der Mercedes-Star schaffte es nicht über den 16. Platz hinaus und musste ein bitteres Q1-Aus erleben. Kein Glück hatte auch Yuki Tsunoda. Der kleine Japaner kam gar nicht erst dazu, eine gezeitete Runde zu drehen, weil ein Problem mit dem Kühlsystem auftrat, das ihn an die Box zwang.

Auch im zweiten Training wurde die Session unterbrochen. Mick Schumacher krachte im ersten Sektor in die Bande, er verlor die Kontrolle in der zehnten Kurve und blieb in der zwölften Kehre stehen.

«Das war ein fürchterlicher Unfall, ein unglaublich harter Einschlag», erklärte GP-Veteran und «Sky Sports»-Experte Jenson Button. In der Haas-Box sah man nur besorgte Gesichter. Schumacher blieb vorerst im Auto sitzen, das Medical-Car rückte an. Die TV-Kollegen berichteten, dass der Deutsche mit Dr. Ian Roberts spricht und somit ansprechbar ist. Er wurde mit dem Krankenwagen ins Medical-Center gefahren, sein Haas-Auto wurde beim Einschlag stark beschädigt.

Das Haas-Team teilte mit, dass Mick offenbar Glück im Unglück hatte, und sich nicht verletzt hat. Der GP-Star wurde dennoch vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht, wo er eingehender untersucht wurde.