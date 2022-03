Carlos Sainz (Ferrari): «Das kostete mich die Pole»

Dritter Startplatz für Carlos Sainz im Qualifying zum Grand Prix von Saudi-Arabien in Dschidda. Der Ferrari-Fahrer sagt: «Ich dachte wirklich, dass heute die Pole drin liegt. Was mit den Reifen passiert, verstehe ich ni

Es ist eine verrückte Statistik: Fahrer aus Spanien haben in der Formel 1 satte 32 Rennen gewonnen, aber wir sollten betonen – EIN Fahrer, denn all diese Siege gehen auf das Konto von Fernando Alonso. Bei den Pole-Positions sieht es ähnlich aus: Alle 22 Formel-1-Poles für Spanien hat sich Alonso gekrallt.

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz dachte wirklich: Dies ist der Tag, an dem er zum zweiten Spanier wird, der sich eine Formel-1-Pole schnappt. Er war Schnellster im ersten Quali-Segment, Schnellster im zweiten, Schnellster zu Beginn des Dritten, aber als in der langen Nacht von Dschidda die Zielflagge fiel, war er Drittschnellster, hinter dem verblüffenden Sergio Pérez und hinter Charles Leclerc.

Der Madrilene Sainz sagt: «Ja, eine Zeitlang ging mir durch den Kopf – heute ist mein Tag! Aber dann ist mit den Reifen etwas Merkwürdiges passiert. Ich fühlte mich auf gebrauchten weichen Walzen wohler als auf neuen. Und das kostete mich die Pole-Position. Denn als ich neue Reifen montieren liess, konnte ich mich nicht steigern. Auf frischen Pirelli neigte das Heck zum schlagartigen Ausbrechen, da fehlte mir dann doch das letzte Vertrauen.»

«Nach den Schwierigkeiten in Bahrain war ich hier freitags mehr am Experimentieren, um den Wagen genauer kennenzulernen und ihn besser auf meine Bedürfnisse abzustimmen. In der Quali habe ich es geschafft, ein gutes Set-up zu finden. Aber es hat nicht gereicht.»

Die Pause wegen des Schumacher-Unfalls verbrachte Sainz «im Auto. Ich dachte, die Unterbrechung würde viel kürzer sein. Und mir war das ganz recht, wenn wenn ich jeweils aussteige, dann fühle ich mich vom Geschehen abgekoppelt. Allerdings habe ich irgendwann den Helm ausgezogen, weil wir warm wurde.»

Qualifying, Dschidda

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, 1:28,200

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, 1:28,225

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, 1:28,402

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18, 1:28,461

05. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, 1:29,068

06. George Russell (GB), Mercedes W13, 1:29,104

07. Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault, 1:29,147

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:29,183

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, 1:29,254

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, 1:29,588

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, 1:29,651

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes, 1:39,773

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, 1:29,819

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, 1:29,920

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:31,009

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, 1:30,343

17. Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, 1:30,492

18. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, 1:30,543

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, 1:31,817

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, keine Zeit