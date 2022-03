Hülkenberg: «Das härteste Rennen meiner Karriere» 27.03.2022 - 09:02 Von Agnes Carlier

© Aston Martin Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg wird den GP in Saudi-Arabien von Startplatz 17 in Angriff nehmen. Der Deutsche übte sich nach dem Qualifying in Selbstkritik. Und er erklärte, warum er ein hartes Rennen erwartet.