Max Verstappen gegen Leclerc: «Du muss anders fahren»

Der zweite WM-Lauf der Saison 2022 endet mit dem 21. Triumph von Weltmeister Max Verstappen nach einem tollen Duell mit WM-Leader Charles Leclerc. Max sagt: «Was für ein Zweikampf!»

In Bahrain hatten wir ein atemberaubendes Duell zwischen Charles Leclerc (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull Racing) erlebt, eine Woche später in Saudi-Arabien haben wir die Fortsetzung erlebt – nach einem packenden Duell in den letzten Runden mit einigen Platzwechseln holt der Niederländer seinen ersten Saisonsieg.

Hier die ersten Stimmen von Max Verstappen, Charles Leclerc und Carlos Sainz kurz nach dem Nachtrennen in Dschidda.

Max Verstappen (Red Bull Racing/1.)

«Das war ein beinhartes Duell mit Charles, aber immer voller Respekt. Er war in den Kurven besser, wir waren auf den Geraden schneller. Die Reifen haben ziemlich bald abgebaut, das musste ich im Auge behalten. Aber wir waren letztlich schneller. Endlich konnte ich mich an ihm vorbeipressen, aber der Kerl blieb an mir dran.»

«Dann gab es zum Schluss auch noch gelbe Flaggen, das war heikel. Ich musste abwägen, wieviel Speed ich rausnehmen soll, gleichzeitig aber wollte ich ja Charles hinter mir halten. Du musst mit diesen neuen Autos und gegen einen Gegner wie Leclerc anders fahren, strategischer, du musst ein Überholmanöver gut planen, um dir den Gegner zurecht zu legen.»

Charles Leclerc (Ferrari/2.)

«Gratulation an Max, wir waren auf den Geraden etwas zu langsam, um ihm am Ende noch etwas entgegenzusetzen. Aber dieses Duell hat so viel Spass gemacht! Klar bin ich enttäuscht, dass es am Ende nicht gereicht hat, aber wenn du ein so hartes Duell fährst, da gleichzeitig so fair bleibt, dann ist das ein schönes Gefühl.»

«Wir waren sauschnell in den Kurven, weil der Ferrari auf mehr Abtrieb getrimmt war, Max war auf dne Geraden schneller. Wir waren beide am Limit, wir gingen beide viele Risiken ein – da musst du schon viel Vertrauen haben in deinen Gegner, damit auf so einer gefährlichen Strecke nichts passiert.»

Carlos Sainz (Ferrari/3.)

«Ich habe am Funk ziemlich geschimpft, weil ich der Ansicht war, ich lag bei der Safety-Car-Linie vor Pérez – und er hat mir dann auch den Platz zurückgegeben. Danach konnte ich Rang 3 halten, aber mit Charles und Max konnte ich nicht ganz mithalten. Dafür bin ich froh, konnte ich Pérez hinter mir halten. Denn an sich hatte Red Bull Racing im Rennen das schnellere Auto.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0