Ralf Schumacher: «Verstappen–Leclerc? Der Hammer!»

Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher ist von der Darbietung von Max Verstappen und Charles Leclerc in Saudi-Arabien hellauf begeistert. «Das war grosses Kino von beiden.»

Was für ein Duell! Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) und WM-Leader Charles Leclerc lieferten sich beim Grossen Preis von Saudi-Arabien einen Zweikampf, der die Fans von den Sitzen riss. Auch der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher ist hin und weg: «Das war der Hammer! Das war grosses Kino von beiden, das war Fahrkunst auf höchstem Niveau.»

Der 46-jährige Sky-GP-Experte weiter: «Diese beiden Fahrer werden uns noch viel Freude machen in dieser Saison. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier jenes Duell sehen, bei welchem es am Ende um die WM-Entscheidung gehen wird.»

«Es war wirklich ein Leckerbissen zu sehen, wie Leclerc auf Angriffe von Max kontern konnte. Und wie Verstappen dann verstanden hat, dass er den Gegner an diesem Tag anders anpacken muss, wenn er vorne bleiben will. Er hat ein paar Mal versucht, schon vor der letzten Kurve an Charles vorbeizugehen, aber dadurch konnte Leclerc immer wieder kontern.»

«Dann hat Max die Taktik geändert. Er hat darauf geachtet, dass er ganz nahe an Leclerc herankommt, aber eben nicht sofort vorbeigeht. Der entscheidende Angriff kam dann auf der Start/Ziel-Geraden, und am Ende konnte Leclerc nichts mehr dagegenhalten.»

«Was man auch sagen muss: Mit diesen neuen Rennwagen sind andere Duelle möglich. Der Verfolger kann dranbleiben und sich in Ruhe überlegen, was er mit seinem Gegner anstellen will. Früher hätte sich der Angreifer zurückfallen lassen müssen, weil sonst die Reifen kaputtgehen oder weil das Auto zu heiss wird. Die neuen Pirelli-Walzen sind weniger empfindlich, und die Rennwagen sind aerodynamisch besser geeignet zum Angreifen. Da können die Fahrer kontern, das gab es in den letzten Jahren so nicht.»

«Ich fand auch, dass Max sehr klug seine Reifen geschont hat, um am Ende gegen Leclerc bessere Karten zu haben. Das war wirklich die reine Freude zuzusehen. Das war ein Duell auf Augenhöhe, und beide wissen auch genau, welche Tricks sie gegen den Anderen auspacken müssen.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0