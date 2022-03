Max Verstappen (Red Bull Racing): «Wie Quali-Runden!»

21. GP-Sieg für Formel-1-Champion Max Verstappen beim Nachtrennen in Dschidda am Roten Meer. Der Red Bull Racing-Fahrer lobt: «Charles Leclerc hat sich sehr clever verteidigt.»

Erster Saisonsieg von Weltmeister Max Verstappen im zweiten Saisonrennen – der Niederländer erobert auf dem Jeddah Corniche Circuit seinen 21. GP-Sieg (gleich viele wie Kimi Räikkönen), damit rückt er nach der Nullrunde von Bahrain auf WM-Rang 3 vor, allerdings mit einem 20-Punkte-Rückstand auf seinen diesjährigen Hauptgegner Charles Leclerc.

Verstappen sagt nach seinem 61. Podestplatz in der Formel 1: «Die letzten Runden gegen Charles fühlten sich an wie Quali-Runden, das war wirklich ein hartes Stück Arbeit! Zu Beginn des Rennens fühlte ich mich nicht so wohl, denn jedes Mal, wenn ich näher an den Wagen von Charles heranrückte, liessen die Reifen nach – das war frustrierend.»

«Als wir dann auf die harten Pirelli gewechselt haben, war auf einmal alles anders. Ich hatte ein viel besseres Gefühl im Wagen, und die Walzen waren stabil genug, damit ich in Ruhe angreifen konnte.»

«Dann kam die VSC-Phase zum Schluss, und ich war mir nicht klar darüber, was mit den Reifen passieren würde, also wie sie auskühlen. Aber dann waren die ersten paar Runden nach dem Re-Start sehr gut.»

«Ich erhielt ein paar schöne Gelegenheiten zum Angreifen, aber Charles hat das sehr clever gemacht in der letzten Kurve. Ich musste mir gegen ihn etwas Anderes überlegen. Als ich ihn endlich gepackt hatte, musste ich aufpassen, denn er blieb an mir dran und konnte ja auch seinen Heckflügel flachstellen.»

Erinnerte Max das alles an seine früheren Kart-Duelle mit Leclerc? Verstappen lacht, als er zu seinem Rivalen hinüber blickt: «Nun, mit dem Kart kannst du auch mal ein wenig am Seitenkasten des Gegner kratzen, das machen wir heute nicht mehr, denn wir haben das früher zur Genüge getan!»

Verstappen ist voller Zuversicht für die kommenden Rennen: «Wir haben hier mit dem Wagen einen Schritt vorwärts gemacht, und endlich läuft das Auto auch wieder standfest. Wir lernen die ganze Zeit mehr über diese neuen Rennwagen, und es gibt noch jede Menge zu lernen. Aber alles in allem machen die Autos mehr Spass, weil du einfach näher am Gegner dran bleiben und nach einer Attacke auch kontern kannst. Aber bei den Reifen ist der Eindruck zwiespältig – die harten Walzen haben hier konstant gearbeitet, die mittelharten gar nicht.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0