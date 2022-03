Carlos Sainz (Ferrari): «Ich muss noch viel lernen»

Platz 3 für Carlos Sainz beim Saudi-Arabien-GP auf dem tückischen Strassenkurs von Dschidda. Der Ferrari-Fahrer ist mit seinem Rennen zufrieden und meint: «Ich mache mit dem neuen Wagen Fortschritte.»

Achter Podestplatz für den Spanier Carlos Sainz beim Grossen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda: Der Madrilene kommt hinter Max Verstappen (Red Bull Racing) und seinem Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc auf Rang 3 ins Ziel.

Der Madrilene sagt: «Eigentlich ist es seltsam. Vor wenigen Monaten hatte ich hier ein Auto, mit dem ich nach Herzenslust attackieren konnte und dessen Handling mir in Fleisch und Blut übergangen war. Heute habe ich einen Ferrari, der so schnell ist wie das letztjährige Auto, aber ich habe noch immer das Gefühl, dass wir uns ein wenig fremd sind.»

«Es ist besser als in Bahrain, aber ich muss noch mehr darüber lernen, wie ich das Auto auf meine ganz spezifischen Bedürfnisse trimme. Ich weiss, dass ich das früher oder später schaffe, aber Vieles bei dieser Abstimmungsarbeit wird Versuch und Irrtum sein.»

«Beim Start hatte ich ein wenig Pech. Ich kam eigentlich gut von der Linie weg, aber dann wurde ich eingeklemmt zwischen Leclerc und Verstappen und musste bremsen, daher konnte Max an mir vorbeigehen.»

«Was mir aber wichtig ist: Ich hatte in Bahrain und auch hier gute Starts, das ist für die weitere Saison richtungsweisend. Generell bin ich guten Mutes, wir bewegen uns in die richtige Richtung, und wenn das so weitergeht, dann wird der Tag kommen, und ich kann mich in dieses Duell von Charles gegen Max einmischen.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0