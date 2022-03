Dr. Helmut Marko über Verstappen: «Unglaublich!»

Red Bull-Motorsportberater Dr Helmut Marko strahlt nach dem ersten Saisonsieg von Weltmeister Max Verstappen: «Dieses Rennen und die Art und Weise, wie Max zum Sieg gefahren ist – unglaublich.»

Lange Zeit sah es in diesem Grossen Preis von Saudi-Arabien so aus, als würde WM-Leader Charles Leclerc im Ferrari die Oberhand behalten. Aber dann kam der grosse Angriff von Weltmeister Max Verstappen, der dem Monegassen einige Male auf den Zahn fühlte, um dann in Runde 47 unwiderstehlich in Führung zu gehen – erster Saisonsieg für den Niederländer und Balsam auf die Seele von Red Bull Racing nach dem Ausfall beider Autos in Bahrain.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist vom Rennverlauf begeistert: «Wir hatten das Auto auf das Rennen abgestimmt, zum Beispiel in Sachen Heckflügel. Und wenn du dann einen Max hast, kannst du dir auch sicher sein, dass er das umsetzt. Aber solch spannenden Rennen – einfach unglaublich! Nach dem letzten Jahr haben wir nicht geglaubt, dass es noch eine Steigerung geben kann, aber so sieht es jetzt aus.»

Der Schlüssel zum Sieg war nicht nur die aerodynamische Abstimmung des Red Bull Racing-Renners, sondern auch das kluge Reifenschonen von Verstappen. Der 78-jährige Grazer Marko weiter: «Wir haben genau beobachtet, wie der Reifenverschleiss am Wagen von Hamilton war und konnten Max daher sagen, dass er richtig pushen kann.»

Pech hatte Sergio Pérez: Von der Pole gestarter, am Ende Vierter. Marko, Le Mans-Sieger von 1971, weiss: «Das Safety-Car wegen des Unfalls von Latifi kam für Pérez zum ungünstigsten Moment, das war Pech und hat Checo das Podest gekostet.»

Aber dieser Grosse Preis von Saudi-Arabien stand ganz im Zeichen des Duells Verstappen gegen Leclerc. Marko sagt über die Taktik des Niederländers: «Das war genau abgesprochen mit dem Ingenieur, wo und wie Max den Leclerc angreift. Das war taktisch optimal.»



In Sachen WM glaubt Marko: «Nach dem jetzigen Stand wird es ein Zweikampf zwischen Max und Leclerc werden. Und selbst wenn Mercedes aufschliesst, glaube ich nicht, dass sie dieses Tempo über eine Renndistanz mitgehen können.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0