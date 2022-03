Nico Hülkenberg: Zurück an gemütlichen Kommandostand

Nico Hülkenberg verabschiedet sich mit einem breiten Grinsen aus seinem «Kurzurlaub», wie er die Vettel-Vertretung nennt. Die Hoffnung auf ein Comeback bleibt.

Nico Hülkenberg feierte sich nach seinem zweiten coronabedingten Einsatz beim GP in Saudi-Arabien ein wenig. Nicht zu Unrecht, denn der Deutsche gab alles.

Und «es lief besser als erwartet, vielleicht bin ich doch nicht so rostig und alt, wie ich denke. Ich habe mich besser gefühlt und geschlagen als erwartet, muss ich gestehen», sagte der Aston-Martin-Ersatzmann, der auch in Saudi-Arabien für Sebastian Vettel eingesprungen war.

«Ich muss sagen: Da muss der Kommentator Nico Hülkenberg dem Fahrer Nico Hülkenberg wirklich auf die Schulter klopfen. Ich bin ein geiles Rennen gefahren, sauber, habe keinen Fehler gemacht», scherzte der Emmericher nach seinem zwölften Platz und betonte: «Ich glaube, meine Leistung konnte sich wirklich sehen lassen. Ich bin stolz drauf. Ich bin am Limit des Autos gefahren, und an meinem persönlichen sowieso. Ich glaube, ich habe alles reingelegt und nix liegenlassen», freute sich Hülkenberg, auch wenn die Ereignisse ihm nicht wirklich in die Hände spielten.

Für ihn war es das erst einmal, ab Australien wird er wieder in die zweite Reihe rücken, dann wird Vettel wieder übernehmen.

Hülkenberg freut sich «schon wie Bolle» darauf, dann wieder als Experte für ServusTV zur Formel 1 zu kommen.

«Endlich wieder an meinem gemütlichen Kommandostand mit meinen Kollegen, also alles gut. Wir wussten ja: Das ist nur temporär. Für mich war das ein kleiner Kurzurlaub, ein kleiner Ausflug wieder ins Formel-1-Auto. Ich bin völlig fein damit, wieder in mein quasi altes Leben zurückzukehren», sagte er.

Trotzdem: Die Hoffnung auf ein dauerhaftes Comeback ist da. «Natürlich, wenn es die richtige Gelegenheit dazu gibt, aber das wird nicht einfach», sagte der 34-Jährige.

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0