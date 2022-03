Pierre Gasly: «Ich habe geschrien vor Schmerzen»

Die letzten 15 Runden des Grossen Preises von Saudi-Arabien waren für AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly die reine Folter. «Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber auf einmal war da dieser Schmerz.»

Formel-1-Piloten sind bekannt dafür, dass sie Schmerz ausblenden, wenn sich ins Rennauto gleiten lassen. Wir kennen Dutzende Beispiele von Fahrern, die unter Schmerzen Rennen gefahren sind, aber was AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly nach dem Saudi-Arabien-GP erzählte, das war schon ungewöhnlich.

Der 26-jährige Franzose fuhr einen starken ersten Rennteil, hinter der Gruppe der beiden Alpine-Piloten Esteban Ocon und Fernando Alonso sowie Valtteri Bottas im Alfa Romeo und Kevin Magnussen im Haas. Dann hatte Gasly Pech: Er kam zum Boxenstopp herein, kurz bevor es eine Safety-Car-Phase gab.

Der WM-Siebte von 2019 fiel zurück und kämpfte sich wieder in die Top-Ten, aber er weiss: «Das Timing des Boxenstopps hätte nicht unglücklicher sein können. Ich kam zum Reifenwechsel herein, und als ich wieder auf die Bahn kam, leuchtete das SC-Zeichen auf. Auf einmal lag ich auf Rang 14.»

«Was dann passiert ist, weiss ich nicht. Aber auf einmal hatte ich diese Schmerzen im Unterleib, es war so schlimm, ich habe im Auto geschrien vor Schmerzen. Wenn in gebremst habe und in jeder Linskurve hatte ich das Gefühl, als würde mir einer ein Messer in den Bauch rammen.»

«Das waren die schwierigsten letzten 15 Runden eines Rennens meiner ganzen Karriere. Ich zählte die Runden runter und war nicht sicher, ob ich das schaffe. Nie war ich so erleichtert, eine Zielflagge zu sehen.»



Die Ursache für die Schmerzen von Gasly sind bislang nicht bekannt. Der Sieger des Monza-GP 2020 will sich in dieser Woche zuhause in Frankreich eingehend untersuchen lassen.





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0