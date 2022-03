Max Verstappen, Charles Leclerc: Überhol-Krücke weg?

Nach dem packenden Zweikampf zwischen Max Verstappen (Red Bull Racing) und Charles Leclerc (Ferrari) drängt sich die Frage auf: Brauchen wir den verstellbaren Heckflügel noch? Was die GP-Stars sagen.

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher ist von der Action auf dem Jeddah Cornicht Circuit begeistert: «Mit diesen neuen Rennwagen sind andere Duelle möglich. Der Verfolger kann dranbleiben und sich in Ruhe überlegen, was er mit seinem Gegner anstellen will. Früher hätte sich der Angreifer zurückfallen lassen müssen, weil sonst die Reifen kaputtgehen oder weil das Auto zu heiss wird. Die neuen Pirelli-Walzen sind weniger empfindlich, und die Rennwagen sind aerodynamisch besser geeignet zum Angreifen. Da können die Fahrer kontern, das gab es in den letzten Jahren so nicht.»

Die Formel-1-Autos bis Ende 2021 waren Wunderwerke aerodynamischer Effizienz. Leider führte dies dazu, dass ein GP-Rennwagen hochkomplexe Luftwirbel erzeugte – womit das Leben des Verfolgers schwierig wurde. Mercedes-Star Lewis Hamilton sagte damals: «Wenn dein Auto nicht um mindestens eine Sekunde schneller ist als der Rennwagen deines Gegners, dann ist ein Überholversuch fast nicht möglich.»

Formel-1-Sportchef Ross Brawn entschied daher vor einigen Jahren: «Wir müssen wieder Rennwagen haben, mit welchen es den Piloten leichter fällt, sich auf den Rivalen zu werfen. Meine Hoffnung besteht darin, dass sich die Rennwagen in den kommenden Jahren so entwickeln, dass wir eines Tages auf das ‘drag reduction system’, also den verstellbaren Heckflügel, verzichten können.»

Aber sind wir schon so weit? Weltmeister Max Verstappen und WM-Leader Charles Leclerc haben darüber nach dem Rennen gesprochen.



Der Niederländer sagt: «Wenn ich heute kein DRS gehabt hätte, wäre ich nur Zweiter geworden, denn ohne den verstellbaren Heckflügel wäre ich an Charles nicht vorbeigekommen.»



Der Monegasse weist darauf hin, dass es die DRS-Zonen in Dschidda fast zu einfach machen: «Mir war klar – wenn ich Max zu dicht im Nacken habe, dann kann der auf der folgenden Geraden leicht an mir vorbeiziehen. Dennoch bin ich der Ansicht: Wir brauchen das DRS noch immer.»



Nochmals Max Verstappen: «Auch die neuen Autos sind noch immer zu anfällig für verwirbelte Luft. Auf einigen Strecken wird das Überholen leichter sein als auf anderen.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0