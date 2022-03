Lewis Hamilton spottet: «Gibt das überhaupt Punkte?»

Der siebenfache Formel-1-Champion muss nach dem Grossen Preis von Saudi-Arabien zugeben: «Wir liegen weit zurück.» Der Mercedes-Star machte sich sogar über seinen zehnten Platz lustig.

Lewis Hamilton steht nach zwei Saisonrennen mit der magersten Punktebeute da seit dreizehn Jahren: 2009 wurde er beim WM-Auftakt disqualifiziert und beim darauf folgenden Rennen in Malaysia Siebter. Nun ergatterte er in Bahrain einen glücklichen dritten Rang (Ausfall beider Red Bull Racing-Autos kurz vor Schluss) und konnte in Saudi-Arabien nur Zehnter werden.

Der Funk mit seinem Renningenieur Pete Bonnington nach der Zielflagge in Dschidda sagte alles. Der Ingenieur: «Okay, Lewis, P10. Tut mir leid. Ein Scheiss-Ergebnis nach all der harten Arbeit.»

Lewis, der es natürlich besser weiss, spottete zurück: «Gibt es überhaupt einen Punkt für diese Position?»

Bonnington war sich der Ironie in der Stimme von Lewis nicht ganz bewusst und antwortete pflichtbewusst: «Äh, ja. Das gibt einen Punkt.»

Als Lewis seinen Wagen dann ins Parc fermé gestellt hatte, meldete er sich nochmals am Funk: «Ein weiterer harter Tag im Büro, aber Danke vielmals, dass ihr alles versucht habt.» Bono erwiderte: «Yeah, hoffentlich nicht allzu viele weitere Scheiss-Tage.»



In seiner Medienrunde nach dem Rennen sagt Lewis Hamilton zum Stand der Dinge: «Wir liegen weit zurück. Wir brauchen mehr Grip, wir brauchen mehr Motorleistung. Wir hinken beim Speed auf den Geraden hinterher, aber das hat nicht nur einen Grund, wir müssen uns um verschiedene Belange kümmern. Mir ist nicht ganz klar, wie wir gemessen an den Gegnern punkto Luftwiderstand aussehen.»



Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sagt: «Wir machen uns keine Illusionen darüber, wo wir im Moment stehen, aber wir müssen konzentriert und effektiv bleiben. Wir haben in den nächsten Wochen und Monaten viel Arbeit vor uns, aber wir sind entschlossener denn je, wieder an der Spitze mitzukämpfen.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0