Drohung gegen Hamilton: Streckenposten drehte durch

Die Organisatoren des Saudi-Arabien-GP haben einem Streckenposten den Job weggenommen nach einem widerlichen Tweet über Lewis Hamilton: «Ich hoffe, dass er einen Unfall hat wie Romain in Bahrain.»

Bizarrer Zwischenfall im Rahmen des GP-Wochenendes von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit: Am Samstagmorgen wurde die FIA auf einen unfassbaren Tweet eines Streckenpostens aufmerksam gemacht. Der hatte über Lewis Hamilton gepostet: «Ich hoffe, dass er einen Unfall hat wie Romain in Bahrain.»

Zur Erinnerung: Der Genfer Romain Grosjean überlebte Ende 2020 in Bahrain einen fürchterlichen Feuer-Unfall nur durch viel Glück und die Sicherheits-Elemente seines Haas-Rennwagens.

Möglicherweise reagierte der Streckenposten mit dieser ekelerregenden Aussage auf seinem inzwischen gesperrten Account Heem4U auf eine Aussage des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Hamilton in Sachen Menschenrechte in Saudi-Arabien.

Lewis Hamilton hatte in der FIA-Pressekonferenz zu diesem Thema gesagt: «Letztlich liegt es in der Verantwortung der Machthaber, etwas zu ändern. Es gibt erste Schritte in die richtige Richtung, aber wir sehen noch nicht genug. Wir muss definitiv mehr passieren.» Gemäss eines Berichts der englischen Sun postete Heem4U daraufhin: «Die saudischen Behörden reagieren nicht auf Hunde.»

Die FIA bestätigte, dass der Mann seinen Job als Streckenposten sofort aufgeben musste. Zu einer Entgleisung sagte der Mann: «Ich möchte mich bei der Saudi Motorsports and Motorcycle Federation entschuldigen. Und beim Fahrer Lewis Hamilton.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0