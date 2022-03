ServusTV: Starke Formel-1-Quoten im Free-TV

Der Salzburger Privatsender ServusTV erzielte beim ersten 2022 live begleiteten Formel-1-Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit starke Zuschauerzahlen: 709.000 Fans sahen den Grossen Preis von Saudi-Arabien.

Erster Saisonsieg von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen beim Grand Prix von Saudi-Arabien auf dem schnellen Strassenkurs Jeddah Corniche Circuit am Roten Meer: Der zweite WM-Lauf in diesem Land war das erste Live-Event der neuen Saison, das der österreichische Privatsender ServusTV in voller Länge begleitete. Die Quoten sind sehr stark und knüpfen an die guten Ergebnisse aus der Saison 2021 an. Im Schnitt waren es 709.000 Fans, die den Rennstart um kurz nach 19 Uhr sahen.

Dem Countdown aus der Boxengasse und von der Startaufstellung kurz nach 18 Uhr wohnten im Mittel 415.000 Zuschauer bei. Bei der Nachberichterstattung inklusive Analyse des Rennens kurz vor 21 Uhr hatten immer noch stattliche 252.000 Zuschauer bei ServusTV eingeschaltet.

Der Deutsche Nico Hülkenberg fehlte im ServusTV-Experten-Team, da er als Ersatzmann von Aston Martin für den vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel einsprang.

Zur Erinnerung: Der Salzburger Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House besitzt seit 2021 in Österreich die Live-Erstrechte im Free-TV und teilt sich diese von Rennen zu Rennen abwechselnd mit dem ORF. Hier nochmals die Aufteilung 2022:





Formel 1 2022 in Österreich

20. März: Sakhir, Bahrain – ORF

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien – ServusTV

10. April: Melbourne, Australien – ORF

24. April: Imola, Italien – ServusTV

08. Mai: Miami, USA – ServusTV

22. Mai: Barcelona, Spanien – ORF

29. Mai: Monte Carlo, Monaco – ORF

12. Juni: Baku, Aserbaidschan – ServusTV

19. Juni: Montreal, Kanada – ORF

03. Juli: Silverstone, Grossbritannien – ServusTV

10. Juli: Spielberg, Österreich – ServusTV und ORF

24. Juli: Le Castellet, Frankreich – ServusTV

31. Juli: Budapest, Ungarn – ORF

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien – ServusTV

04. September: Zandvoort, Niederlande – ORF

11. September: Monza, Italien – ORF

02. Oktober: Singapur – ORF

09. Oktober: Suzuka, Japan – ServusTV

23. Oktober: Austin, USA – ORF

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko – ServusTV

13. November: São Paulo, Brasilien – ORF

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi – ServusTV





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0