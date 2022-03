Las Vegas: Das sagen Verstappen, Hamilton, Vettel

Fabelhafte Nachrichten aus den USA: Die Formel 1 erhält einen dritten WM-Lauf, in der Glitzer- und Glamour-Stadt Las Vegas. Die Fahrer wussten davon noch nichts, als sie zum Video-Dreh gebeten wurden.

Diese Nachricht verbreitet sich heute Morgen rasend schnell unter der Formel-1-Fangemeinde – die Formel 1 kehrt nach Las Vegas zurück, als Nachtrennen, erstmals im November 2023.

Gefahren wird auf einem Highspeed-Kurs, welcher den berühmten Las Vegas Strip mit Kult-Casinos wie das Bellagio (mit Brunne), das Caesars Palace, das Venetian (mit Glockenturm) oder das Paris (mit Eiffel-Turm) umfasst.

Die Strecke wird 6,12 km lang und wird damit die drittlängste im WM-Programm sein, hinter Spa-Francorchamps (7,004 km) und dem Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien (6,175 km).

Die neue Strecke schliesst eine zwei Kilometer lange Gerade auf dem weltberühmten Las Vegas Strip mit ein. Am Ende dieser Geraden, zur Kurve 11 hin, bietet sich auch die besten Überholmöglichkeit, bevor es links in die Harmon Avenue geht. Es folgt ein eher langsamer Teil, wo der Start/Ziel-Bereich angesiedelt wird, bevor die Bahn gegen Norden und zur neuen Unterhaltungs-Arena MSG Sphere führt, in einem langen Linksbogen um die Leuchtkugel herum. Auf Höhe des Venetian Hotels auf der einen Seite und des Wynn Las Vegas auf der anderen geht es wieder auf den Strip.



Die Strecke wird zwischen 12 und 15 Meter breit und zur GP-Premiere frisch asphaltiert. Der 14-Kurven-Kurs wird auf wegen der langen Geraden eine aerodynamische Abstimmung erfordern wie in Monza oder Spa-Francorchamps.



Was sagen die Fahrer zum kommenden Las Vegas-GP? Hier die ersten Reaktionen der Grand-Prix-Asse, die zu einem Video-Dreh geladen wurden, ohne zu wissen, was ihnen dort gesagt wird.



Pierre Gasly (AlphaTauri): «Wir fahren in Las Vegas? Wirklich? Und das sagt ihr mir hier einfach so? Ich kann es nicht fassen! Und wir fahren wirklich dem Strip entlang? Das ist nicht euer Ernst. Das ist der Wahnsinn.»



Carlos Sainz (Ferrari): «Ist das wahr? Passiert das wirklich? Wow.»



Lewis Hamilton (Mercedes): «Das ist eine Hardcore-Partystadt. Es wird für einen Rennfahrer nicht leicht sein, sich da auf seinen Job zu konzentrieren.»



Max Verstappen (Red Bull Racing) lacht: «Ich fürchte, einige Piloten werden zum Rennen nicht rechtzeitig wach. Ich hoffe nur, das Rennen wird mit keinem anderen gekoppelt. Ich will vorher zwei Wochen Pause und nachher zwei Wochen.»



Sebastian Vettel (Aston Martin) kichert: «Ich schätze, einige Piloten werden in den Casinos ein wenig Geld ausgeben – um ihre Wetteinsätze am Sonntag zurückzugewinnen!»



Lando Norris (McLaren): «Ich werde alles auf die Nummer 4 setzen.» (Seine Startnummer, M.B.)



Mick Schumacher (Haas): «Die Fans werden das Vergnügen haben, über Fahrer im Casino zu stolpern. Und ich werde einer von diesen Piloten sein.»



Nicholas Latifi (Williams): «Ein Nachtrennen auf dem Strip – das wird der Hammer.»



Daniel Ricciardo (McLaren): «Eigentlich wollte ich ja Ende 2022 zurücktreten (was natürlich nicht stimmt, M.B.), aber jetzt nicht mehr.»



Kavin Magnussen (Haas): «Das wird eine einzige, tagelange Party.»



George Russell (McLaren): «Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was da alles abgehen wird, das wird absolut durchgeknallt.»



Valtteri Bottas (Alfa Romeo): «Ich war einmal dort und habe mir gesagt – nie wieder! Aber so wie es aussieht, werde ich zurückkehren. Und ich werde versuchen, braver zu sein als beim letzten Mal.»