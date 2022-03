Lewis Hamilton: So kam’s zur Blamage in Saudi-Arabien

Im ersten Quali-Segment zum Saudi-Arabien-GP ausgeschieden, nur 15. Startplatz, lediglich ein Punkt im Rennen: Was war nur mit dem Mercedes-Benz des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton los?

Die Fans von Lewis Hamilton sind bestürzt: Wie kann es sein, dass ihr Lieblingsfahrer auf dem Jeddah Corniche Circuit von Saudi-Arabien mit Ach und Krach einen zehnten Platz einfuhr, während sein Stallgefährte George Russell solider Fünfter wurde?

Einen zehnten Rang, das hat es für den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer in 290 WM-Einsätzen nur drei Mal gegeben – in Frankreich 2008 mit McLaren, in Südkorea 2012 mit McLaren und nun, zehn Jahre später, erstmals mit Mercedes in Saudi-Arabien.

Was ist schief gelaufen? Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sagt in seiner Nachbesprechung des Rennens: «Für unsere enttäuschenden Leistung im Qualifying gibt es verschiedene Gründe. Grundlegend müssen wir zugeben, dass wir unser Auto noch zu wenig verstehen. Wir experimentierten mit Lewis an der Abstimmung und waren auf einem guten Weg vom Freitag zum Samstag. Vor dem Qualifying gingen wir damit noch einen Schritt weiter, aber wie sich herausstellte, schossen wir da übers Ziel hinaus. Das Ergebnis war, dass Lewis an der Hinterachse zu wenig Grip hatte.»

Danach geriet der 103-fache GP-Sieger in einen Strudel, denn Shovlin weiss: «Auf einem solchen Strassenkurs brauchst du viel Vertrauen, der Kurs ist ultra-schnell, die Mauern stehen verflixt nahe. Wenn du hinten zu wenig Grip hast, dann hast du auch kein Vertrauen ins Auto. Das geht alles auf unsere Kappe – wir trieben es beim Set-up zu weit.»

Hamilton war im Rennen nicht vom Glück begünstigt, wie Shovlin betont: «In der zweiten Virtual Safety Car-Phase, als Daniel Ricciardo am Eingang zur Boxengasse stehenblieb, hatten wir Pech. Als Hamilton herankam, verhängte die Rennleitung aus Sicherheitsgründen, dass die Boxengasse geschlossen wird. Wir konnten die VSC-Periode also nicht zu einem Boxenhalt nutzen. Wir konnten ihn erst hereinholen, als diese Phase zu Ende ging.» Lewis Hamilton fiel dabei vom sechsten Platz zurück auf Rang 12.





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0