Aston Martin: Sebastian Vettel von Corona genesen 31.03.2022 - 11:25 Von Mathias Brunner

© Aston Martin Sebastian Vettel

Bei den WM-Läufen in Bahrain und Saudi-Arabien war der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nicht am Start – Corona. Nun verkündet Aston Martin: In Melbourne ist der Heppenheimer wieder dabei.