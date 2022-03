Toto Wolff zur Mercedes-Krise: «Das machen wir nicht»

Mercedes-Benz steht zwar nach zwei Rennen auf Rang 2 in der Konstrukteurs-Meisterschaft, aber Teamchef Toto Wolff nimmt kein Blatt vor den Mund, was die gegenwärtige Leistungsfähigkeit angeht.

Ein glücklicher dritter Platz von Lewis Hamilton in Bahrain, Rang 5 von George Russell in Saudi-Arabien, während Superstar Hamilton nur Zehnter wurde – es muss inzwischen jedem klar sein: Mercedes-Benz steckt in ersthaften Schwierigkeiten.

Es ist dem Österreicher Toto Wolff hoch anzurechnen, dass er – im Gegensatz zu anderen Teamchefs in solch einer Lage – nichts schönredet. Der Wiener sagt: «Was derzeit an der Spitze der Formel 1 passiert, das ist für den Zuschauer eine tolle Sache, aber es schmerzt uns, dass wir da nicht mitmischen können und um ein beträchtliches Stück zurückliegen.»

«Wir werden nicht locker lassen, bis wir wieder vorne dabei sein. Spass macht das derzeit überhaupt nicht. Das ist vielmehr eine Übung in Demut. Aber ich weiss, dass wir aus dieser Situation noch stärker hervorgehen.»

«Es ist schwer einzuschätzen, wozu wir wirklich imstande wären. Dazu müssten wir den Wagen tiefer legen können, aber das geht nicht. Ich würde mir gerne wünschen, dass der Abstand zur Spitze kleiner ist, wenn das Auto macht, was wir uns davon versprechen.»

Viele Fans haben darauf hingewiesen, dass die einstige Überlegenheit von Mercedes beim Motor wohl vorbei sei. Toto Wolff meint dazu: «Es ist jetzt wichtig, dass wir nicht mit dem Finger auf einen bestimmten Teil des Wagens zeigen, das machen wir nicht. Wir haben überall Defizite, unser Rückstand geht nicht nur auf die Antriebseinheit zurück.»





