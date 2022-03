Sergio Pérez gegen Sainz: «Meine Blockade war fair»

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz regte sich nach dem Saudi-Arabien-GP über das Duell mit Sergio Pérez auf oder vielmehr darüber, wie das von der FIA gehandhabt wurde. Der Mexikaner nimmt dazu Stellung.

Carlos Sainz war nach dem spannenden Grand Prix auf dem Jeddah Corniche Circuit sauer, ungeachtet seines dritten Platzes. Was war passiert? Der Madrilene tauchte während der ersten Safety Car-Phase für neue Reifen an die Box, und als er auf die Bahn zurückkam, lag er neben dem Red Bull Racing-Renner von Sergio Pérez. Der Mexikaner hatte für Kurve 2 die Innenbahn und machte sich breit genug, um sicherzustellen, dass der Ferrari hinter ihm blieb.

Nur: Sainz hatte die Safety Car-Linie knapp vor Pérez gekreuzt, gemäss Reglement gehörte der Platz damit Carlos. Der Ferrari-Fahrer meldete sich sofort am Funk, dass Pérez seine Position preisgeben müsse, aber die Rennleitung sortierte das nicht aus, bevor das Rennen wieder freigegeben wurde.

Es war dann der Kommandostand von Red Bull Racing, der Sergio nach dem Neu-Start anwies, Sainz vorbeischlüpfen zu lassen. Damit hatte aber Sainz den Anschluss an den zu dem Zeitpunkt zweitplatzierten Max Verstappen verloren.

Carlos Sainz findet das alles nicht in Ordnung: «Das war wirklich sehr merkwürdig. Wir könnten diesen Sport so viel einfacher machen, indem eben in einer solchen Situation Checo gleich die Anweisung bekommt, mir den Platz zu geben. Und dann hätte ich beim Re-Start die Möglichkeit gehabt, Max auf den Zahn zu fühlen.»

Was auffiel: Es gab von Sainz keine Silbe des Vorwurfs an Sergio Pérez.



Der mexikanische Red Bull Racing-Fahrer war einer der Pechvögel dieses Rennens: Er kontrollierte das Rennen an der Spitze, aber ausgerechnet nach seinem ersten Boxenstopp kam es zu einer Safety-Car-Phase. Jene Fahrer, die zuvor hinter «Checo» gelegen waren, erhielten auf diese Weise die Möglichkeit zu einem Boxenstopp mit weniger Zeitverlust.



Leclerc und Verstappen konnten mühelos vorbeiziehen, dann sah Pérez, wie Sainz aus der Box kommt. Klar hatte Sergio keine Lust, einen Gegner höflich vorbeizuwinken. Er liess Carlos an der Aussenseite der Kurve gnadenlos verdursten.



Pérez dazu: «Natürlich wollte ich vor ihm bleiben, aber meine Blockade war so fair als möglich. Als ich dann die Anweisung erhielt, meinen Platz zurückzugeben, habe ich das natürlich getan. Wenn du im Auto sitzt, achtest du in diesem Moment nicht auf eine Safety-Car-Linie, sondern darauf, deinen Wagen so geschickt als möglich zu platzieren.»





