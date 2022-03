Flavio Briatore: Verstappen, Leclerc, wer ist besser?

Anfang März 2022 wurde bestätigt: Der langjährige Formel-1-Teamchef Flavio Briatore kehrt in die Königsklasse zurück. Der Italiener hat sich Gedanken gemacht über das Duell Verstappen gegen Leclerc.

Im Oktober 2021 kokettierten die beiden Italiener Flavio Briatore und Stefano Domenicali damit, was auf uns zukommen würde. Briatore, Weltmeistermacher von Michael Schumacher und Fernando Alonso, stellte damals einen kurzen Film auf Instagram, der ihn mit Formel-1-CEO Domenicali zeigte. Der frühere Ferrari-Teamchef Domenicali sagte: «Bleibt dran, im nächsten Jahr haben wir in der Formel 1 viel Spass.»

Im März 2022 bestätigte die Formel 1: «Flavio Briatore – seit vielen Jahren ein Botschafter der Formel 1 – wird uns unterstützen, indem er unsere Beziehungen zu bestehenden und potenziellen Partnern und Promotern festigt. Er wird zum Wachstun der Königsklasse beitragen, mit Hilfe in geschäftlichen Belangen und bei der Entwicklung von Unterhaltungskonzepten.»

Erfolgsmanager Briatore, dessen Vermögen auf 450 Millionen Dollar geschätzt wird, schaute sich das Spektakel der neuen Formel 1 vor Ort an. Im Zentrum des Interesses steht das Duell zwischen Max Verstappen (Red Bull Racing) und Charles Leclerc (Ferrari). Die Radio-Kollegen der italienischen RAI wollten von Briatore wissen, wen er engagieren würde, wäre er noch Teamchef.

Flavio Briatore antwortet: «Ich würde Verstappen nehmen, er ist der beste Formel-1-Pilot, und das haben wir im vergangenen Jahr gesehen. Er hat mehr Erfahrung, er hat um einen Titel gekämpft und sich durchgesetzt. Aber wenn ich das Geld dazu hätte, würde ich beide verpflichten.»

«Wir haben zwischen den beiden Duelle auf höchstem Niveau gesehen, immer am Limit, aber korrekt, ohne Polemik, und das ist gut für die Formel 1, um mehr Zuschauer anzuziehen. Dieser Zweikampf ist wirklich fantastisch.»



Der Schritt zu einer komplett neuen Rennwagengeneration war richtig, gemäss Briatore: «Das ist eine ganz andere Formel 1, das tut allen gut. Auch in Amerika wird die Formel 1 gerade neu entdeckt. Wir haben die vergangene Saison mit einem wahren Paukenschlag abgeschlossen, und wir machen mit attraktivem Sport weiter – einem Doppelsieg von Ferrari in Bahrain und dann diesem grandiosen Duell in Saudi-Arabien. Für mich war das eines der schönsten Rennen der jüngeren Vergangenheit.»





