Max Verstappen gegen Charles Leclerc: Viel Respekt

Haben wir in Bahrain und Saudi-Arabien das Leitthema dieser Saison erlebt? Max Verstappen gegen Charles Leclerc als Titelduell? Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erkennt viel gegenseitigen Respekt.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) und GP-Sieger Charles Leclerc (Ferrari) haben sich in der Wüste von Sakhir und am Roten Meer zwei grosse Duelle geliefert – mit dem Monegassen als Gewinner in Bahrain und mit dem Niederländer als Sieger in Saudi-Arabien.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss: «Unser Sport befindet sich in ständiger Entwicklung. Um Ferrari war es in den letzten zwei Jahren eher still geworden, aber nun haben sie ganz offensichtlich ein überaus konkurrenzfähiges Auto auf die Räder gestellt.»

«Wir sehen fantastische junge Piloten, die sich in zwei tollen Rennwagen auf Augenhöhe duellieren. Das Niveau in diesen ersten beiden Saisonrennen ware sehr hoch.»

Gleichzeitig erkennt der Engländer auch: «Da ist viel gegenseitiger Respekt, und das zeigt sich in diesem harten, aber fairen Kampf.»

Nach dem ersten Saisonsieg von RBR sagt Horner weiter: «Wir waren in Bahrain wegen des Aufalls beider Autos sehr enttäuscht. Denn wir wussten, dass wir ein schnelles Fahrzeug haben. Ich bin sehr stolz darauf, was die ganze Mannschaft von Milton Keynes da geleistet hat. Es ist nicht selbstverständlich, einen so guten Rennwagen zu bauen, vor dem Hintergrund, dass wir 2021 nicht locker lassen durften, um Verstappen zum Champion zu machen.»



Viele Formel-1-Fans stellen sich die Frage: Wird Mercedes-Benz früher oder später in das Duell Red Bull Racing gegen Ferrari eingreifen? Horner meint: «Ja, Mercedes wird bald zurückschlagen, daran habe ich keinen Zweifel. Also müssen wir unser Auto forsch entwickeln.»



«Wenn Mercedes die gegenwärtigen Probleme gelöst hat, werden die an der Spitze mitmischen, dann haben wir potenziell sechs Fahrer, die einen GP-Sieg erobern können – das ist für den Sport grandios.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0