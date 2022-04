Tolle Bilder: Verstappen & Leclerc mit 360°-Kamera!

So haben Sie die Formel 1 noch nie gesehen: Die Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz und die Red Bull Racing-Renner von Max Verstappen und Sergio Pérez wurden mit 360°-Kameras ausgerüstet.

Die Formel 1 hat sich für die Fans etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die Rennwagen von Weltmeister Max Verstappen und dessen Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez sowie die beiden Ferrari von Carlos Sainz und Charles Leclerc wurden mit speziellen 360°-Kameras ins Rennen geschickt.

Dabei sind Aufnahmen entstanden, wie sie die GP-Anhänger noch nie geniessen konnten. Die Formel 1 hat jetzt online gestellt, wie die ersten 51 Sekunden des Grossen Preises von Saudi-Arabien abgelaufen sind.

Das Besondere dabei: Der Fan kann nicht nur zwischen den Autos von Verstappen, Pérez, Leclerc und Sainz hin- und herwechseln, er kann auch die Perspektive verändern, also beispielsweise zum Ferrari von Sainz hinüberschwenken, wenn Verstappen in der ersten Kurve am Spanier vorbeigeht.

Bordkamera-Aufnahmen sind immer elektrisierend aber das ist eine ganz neue Dimension und unterstreicht, was Formel-1-CEO Stefano Domenicali versprochen hatte – die Königsklasse in noch packenderen Bildern zu zeigen.





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0