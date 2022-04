Charles Leclerc (Ferrari): 2022 mit neuer Einstellung

Der langjährige Ferrari-Testpilot und -Markenbotschafter Marc Gené (48) findet, der Monegasse Charles Leclerc habe sich mental neu ausgerichtet. «Ich sehe bei Charles eine komplette Veränderung.»

Nach seinem Sieg beim Auftaktrennen in Bahrain und Platz 2 in Saudi-Arabien ist der Monegasse Charles Leclerc WM-Leader; zwölf Punkte vor seinem Ferrari-Stallgefährten Carlos Sainz und 20 Punkte vor Weltmeister Max Verstappen.

Der Spanier Marc Gené hat das Team im Nahen Osten begleitet. Seit 17 Jahren arbeitet er als Testfahrer und Markenbotschafter von Ferrari. Im Podcast F1 Nation spricht der Katalane über die starke Leistung des Monegassen.

Der 36-fache GP-Teilnehmer Gené sagt: «Charles war früher zu emotional, aber das hat sich komplett geändert. Es ist, als ob er sich neu erfunden hätte. Als die Wintertests in Barcelona begannen, habe ich einige Zeit mit ihm verbracht. Ich erkenne bei ihm eine ganz andere Einstellung.»

«In Bahrain hätte ich von ihm nach der Pole-Position und dem Sieg eine viel stärkere Reaktion erwartet, aber er wirkt viel reifer als früher, abgeklärter – er weiss, wie lange dies Weltmeisterschaft ist.»



Diese neue Ruhe geht für Gené auch auf Teamchef Mattia Binotto und auf Leclercs Stallgefährten Carlos Sainz zurück: «Die Italiener reagieren in der Regel sehr emotional, aber wir überlassen das lieber den Tifosi. Jetzt erkenne ich drei Hauptdarsteller, die sehr gleichmütig sind – Mattia als Teamchef, zur Hälfte Schweizer, Carlos, der von seinem Vater diese besondere Gelassenheit mit auf den Weg bekommen hat, und Charles, der sich neu ausgerichtet hat.»



Zum Kräfteverhältnis in der Formel 1 sagt Marc Gené: «Mercedes hatte einen grandiosen Lauf, aber ich glaube nicht, dass man dieses Niveau noch länger aufrecht erhalten kann. Ich glaube auch nicht, dass wir nochmals eine so lange Titelserie erleben werden. Ferrari ist bereit, eine neue Ära zu beginnen. Die Mannschaft musste jahrelang unten durch, und ich sage immer – aus dem Misserfolg lernst du mehr als aus dem Erfolg.»





