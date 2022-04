Lewis Hamilton (Mercedes): «Die MotoGP ist härter»

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister und begeisterte Hobby-Motorradrennfahrer Lewis Hamilton sinniert über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Zweirad- und Vierrad-Königsklasse.

Lewis Hamilton ist einer von vielen Formel-1-Piloten, die begeistert das Geschehen in der MotoGP mitverfolgen. Der Mercedes-Star ist ein begeisterter Motorradfahrer und durfte auch schon auf einem echten MotoGP-Bike auf die Strecke – 2019 tauschte er seinen GP-Renner gegen die Yamaha von Valentino Rossi, der sich mittlerweile aus der MotoGP verabschiedet und dem Rennfahren auf vier rädern zugewendet hat.

Hamilton sieht einige Gemeinsamkeiten zwischen dem Gas geben auf einem Bike und in einem Formel-1-Auto. Im Rahmen der Ausstellung «Watches and Wonders» in Genf erklärte er im «IWC Signature Talk» mit dem zugeschalteten MotoGP-Star Rossi: «Als Fahrer besteht unsere grösste Fähigkeit darin, uns anzupassen.»

«Wenn du auf dem Bike bist, dann wählst du eine sehr ähnliche Linie wie im Auto. Du bist oft auf den gleichen Strecken unterwegs, die Bremsdistanz ist nicht dieselbe, und du gehst die Kurve etwas anders an. Aber du bist immer mit dem gleichen Ziel unterwegs, möglichst schnell da durchzukommen. Du passt dich einfach an. Das ist das, was wir am Besten können, ob wir im Auto sind oder auf einem Bike. Wir müssen uns immer an die jeweilige Piste und die Bedingungen anpassen.»

Einen grossen Unterschied sieht der Brite bei der Sicherheit. «Ich persönlich denke, dass die MotoGP härter ist. Sie haben keine Sicherheitsgurte, wenn sie einen Crash erleben, ist das immer etwas Grosses. Es ist sehr schwierig, die Sicherheit auf dem Bike zu erhöhen. In meinem Sport hat sich das Ganze in die richtige Richtung entwickelt, er war mal sehr gefährlich, ist aber mit den Jahren immer sicherer geworden.»

«In der MotoGP fährt dieses höhere Risiko immer mit, und das schon seit vielen Jahren. Wir schauen schockiert zu, wenn wir diese Jungs mit 360 km/h auf der Geraden in Mugello fahren sehen. Dann gibt es immer wieder diese Highsider, das ist echt nervenaufreibend», erklärt Hamilton weiter.

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0