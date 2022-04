Lewis Hamilton: «Das war ein grosser Schock für mich»

Lewis Hamilton sprach beim «IWC Signature Talk» in Genf über seine erste Kart-Fahrt und seine ersten Kilometer in einem Formel-1-Renner

Formel-1-Star Lewis Hamilton kann sich noch gut an seine erste Fahrt im Kart und auch seine ersten Runden im Formel-1-Auto erinnern. Der Mercedes-Pilot erklärt, worauf es beim Rennfahren ankommt.

Die Karriere von Lewis Hamilton begann im zarten Alter von fünf Jahren mit einem spontanen Besuch auf einer Kartbahn in Ibiza. Der heutige siebenfache Weltmeister war im Urlaub, wie im «IWC Signature Talk» bei der Ausstellung «Watches and Wonders» in Genf erzählte. «Ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern, wir sahen die Kartstrecke und gingen hin.»

«Gleich von Anfang an habe ich das Gas und die Bremse so bedient, wie ich es meine ganze Kartkarriere hindurch gemacht habe. Ein Teil des Rennfahrens passiert also ganz natürlich. Aber ich glaube, die grösste Kunst ist es, dynamisch und anpassungsfähig zu sein. Ich hatte auch eine schnelle Auffassungsgabe, habe schnell gelernt, und das musste ich auch», erklärte der 37-jährige Brite.

«Denn ich hatte nicht so viele Trainingstage wie die Kinder, gegen die ich fuhr, weil ich in einer anderen finanziellen Situation war. Deshalb war es wichtig, die Dinge schnell zu lernen, auch später im Auto, da ist die Trainingszeit ja auch begrenzt. Und natürlich darf auch die Leidenschaft nicht fehlen», fügte Hamilton an.

Die erste Fahrt im Formel-1-Renner bleibt auch unvergessen. Der Mercedes-Star erinnerte sich: «Das war ein grosser Schock für mich, es war damals eine aufregendere Zeit, ich fuhr einen V10, der hoch drehte und mir ins Ohr kreischte. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ewig nicht schalten musste, weil er immer höher drehte. Ich weiss noch, wie ich mir damals dachte: ‚Wow, endlich habe ich es geschafft!‘ Das war der aufregendste Tag für mich.»

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying



WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0



WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0