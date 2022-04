Australien-GP im Fernsehen: Achtung, Zeitverschiebung

Bald geht es los in Melbourne

Am 10. April wird der dritte WM-Lauf der GP-Saison 2022 ausgetragen – im Albert-Park von Melbourne (Autralien). Entsprechend früh beginnt die Action für die europäischen Fans.

Mehr als zwei Jahre nach dem abgebrochenen GP-Wochenende von Australien 2020 und nach einer Welt im Würgegriff von Corona kann wieder ein Grosser Preis von Australien ausgetragen werden.

Die «Australia Grand Prix Corporation» (AGPC) hat die Zeit genutzt und den Strassenkurs aufgemöbelt: Aufgrund von Modifikationen vor allem in den Kurven 9 bis 12 wird das Layout flüssiger, die Rundenzeiten sollen gemäss Berechnungen der Australier um fünf Sekunden pro Runde fallen. Neue Streckenlänge: 5,279 Kilometer.

Für die Fans aus Europa ganz wichtig: Wer schon die freien Trainings live mitverfolgen will, kommt am Weckerstellen kaum vorbei, denn Australien ist der mitteleuropäischen Sommerzeit um acht Stunden voraus.

Los geht es am Freitag, 8. April, bereits um 5.00 Uhr früh mit dem ersten freien Training. Auf der Pay-TV-Plattform Sky können die Formel-1-Freunde Trainings und Rennen auch später gucken, wenn sie die Live-Übertragung verpasst haben. Auch ServusTV und das Schweizer Fernsehen sind auf Sendung, RTL stösst dann zwei Wochen später am GP-Wochenende in Imola dazu.





Australien-GP im Fernsehen

Freitag, 8. April

03.00 Sky Sports F1: Rennen kompakt (Grand Prix Saudi-Arabien)

03.30 Sky Sports F1: GP Confidential

04.00 Sky Sports F1: Top 10 – Crazy Finishes

04.25 Sky Sports F1: Warm-Up, das Motorsport-Spezial

04.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

04.50 ORF1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

05.00 Erstes Training

07.00 Sky Sports F1: GP Confidential

07.30 Sky Sports F1: Top 10, Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

07.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Zweites Training

07.50 ORF1: Beginn Berichterstattung Zweites Trianing

08.00 Sky Sports F1: Zweites Training

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Fahrer

10.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

12.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

15.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

17.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

20.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

22.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

23.30 Sky Sports F1: GP Confidential



Samstag, 9. April

01.00 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

02.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

04.00 Sky Sports F1: Greatest Races – Jacques Villeneuve in Spanien 1997

04.15 Sky Sports F1: GP Confidential

04.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.50 ORF1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

05.00 Sky Sports F1: Drittes Training

06.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Teamchefs

07.30 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Qualifying

07.40 ORF1: Formel-1-News

07.55 ORF1: Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55 SRF2: Beginn Berichterstattung Qualifying

08.00 Qualifying

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying

10.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

11.30 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

12.00 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

12.15 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1988

13.00 Sky Sports F1: Drittes Training Wiederholung

14.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

15.30 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1994

16.45 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

19.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1985



Sonntag, 10. April

00.15 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1986

01.00 Sky Sports F1: Drittes Training Wiederholung

02.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

03.30 Sky Sports F1: GP Confidential

04.30 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

04.45 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

05.15 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

05.30 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen

05.40 ORF1: Formel-1-News

06.25 ORF1: Beginn Berichterstattung Rennen

06.50 SRF2: Beginn Berichterstattung Rennen

06.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen

07.00 Grosser Preis von Australien

08.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews

08.55 ORF1: Motorhome

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen

10.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

10.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

12.30 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

13.00 Sky Sports F1: Rennen kompakt

13.05 ORF1: Rennen Wiederholung

13.30 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

14.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

14.55 ServusTV: Das Rennen

17.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung