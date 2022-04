F1-Hoffnung Jonny Edgar: Schwere Krankheit, Pause

Jonny Edgar ist einer jener junger Rennfahrer, in welchem Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko Formel-1-Potenzial wittert. Nun muss der 18-jährige Engländer wegen einer Krankheit eine Auszeit nehmen.

Seit vier Jahren wird der Engländer Jonny Edgar von Red Bull gefördert. Der 18-Jährige gehört zu einer ganzen Reihe junger Piloten, in welchen Dr. Helmut Marko als Leiter des Nachwuchsprogramms von Red Bull das Potenzial erkennt, eines Tages Formel-1-Fahrer zu werden, so wie in Jüri Vips, Dennis Hauger, Liam Lawson, Jak Crawford oder Ayumu Iwasa, um nur einige zu nennen.

Der mehrfache Kart-Champion Jonny Edgar wurde deutscher Formel-4-Meister 2020, seit 2021 tritt er in der Formel 3 an. Aber nun muss der Brite eine Pause machen. Er wird im Trident-Rennstall durch Oliver Rasmussen ersetzt.

Auf seinen sozialen Netzwerken teilt Edgar mit: «Unsere Familie hat die extrem schwere Entscheidung getroffen, so lange meine Karriere in der Formel 3 nicht fortzusetzen, bis ich mich wieder besser fühle. Bei mir wurde vor kurzem die so genannte Crohn-Krankheit diagnostiziert, und gegenwärtig bin ich körperlich nicht dazu in der Lage, auf dem erforderlichen Niveau zu fahren.»

Es handelt sich hier um eine chronische Entzündung des Darms aufgrund einer verminderten Fähigkeit bestimmter Zellen zur Bakterien-Erkennung und -Bekämpfung. Die genaue Ursache der Krankheit ist unklar.

Jonny Edgar schreibt weiter: «Wenn wir den richtigen Weg in Sachen Behandlung gefunden haben, dann werde ich hoffentlich zur normaler Fitness zurückfinden. Aber bis dann muss meine Gesundheit Priorität haben. Ich danke Red Bull, Trident und D Tolson & Sons für ihre Unterstützung in diesen schweren Zeiten. Ich hoffe, ich bin bald zurück.»



Die Crohn-Krankheit ist gemäss fachmedizinischen Portalen recht verbreitet: In Deutschland, so Schätzungen, leiden bis zu einer halben Million Menschen daran. Die meisten Neuerkrankungen werden im Alter zwischen 16 und 35 Jahren diagnostiziert. Bei jungen Menschen sind Entzündungs-Aktivität, Schmerzen und Beeinträchtigung der Lebensqualität deutlich ausgeprägter als bei älteren. Die Krankheit gilt als nicht heilbar, doch lässt sich bei entsprechender Behandlung ein beschwerdefreies Leben führen.