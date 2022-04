Überhol-Wahnsinn Melbourne: Erstmals 4 DRS-Zonen!

Das hat es in der Formel 1 noch nie gegeben: Am kommenden Wochenende beim Grossen Preis von Australien dürfen die Fahrer vier Mal pro Runde den Heckflügel flachstellen – das wird ein Überhol-Festival!

Wenn die Formel 1 auf den Albert Park Circuit von Melbourne zurückkehrt, dann treffen die Fahrer nicht nur ein geändertes, flüssigeres Pistenlayout. Sie erhalten auch, Premiere in der Formel 1, vier Mal pro Runde die Möglichkeit, den Heckflügel ihres Autos flachzustellen, um den Gegner anzugreifen.

Beim letzten Auftritt der Königsklasse auf dem Strassenkurs der australischen Metropole 2019 gab es drei Zonen für das so genannte DRS (drag reduction system): Auf der Start/Ziel-Geraden, beim Lauf zur Kurve 3 sowie auf dem Weg zu Kurve 11.

Diese drei Zonen werden um eine vierte ergänzt, die zur umgebauten, schnelleren Passage der Kurven 9 und 10 führt (siehe Skizze der Formel 1).

Gleichzeitig haben wir zwei «DRS detection points», jene Messpunkte, an welchen der Abstand des Angreifers weniger als eine Sekunde betragen muss, damit er in der folgenden Passage seinen Heckflügel flachstellen darf.Der erste Punkt befindet sich am Ausgang von Kurve 6 der zweite bei der Anfahrt der letzten, langsamen Passage vor Start und Ziel, zwischen den Kurven 12 und 13.

Bereits haben die Formel-1-Anhänger in Fan-Foren einen Gang hochgeschaltet, sie erwarten ein Überhol-Feuerwerk. Dem sei erwidert, dass Australien in den vergangenen Jahren – gemessen an anderen Strecken – fürs Überholen eher knifflig war.





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0