Alfa Romeo: Wieder Ärger wegen einer Strafe

FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem hat vorgegeben, dass in Sachen Strafen mit mehr Augenmass und gleichmässiger vorgegangen werden soll. Aber in Saudi-Arabien gab es bei Alfa Romeo dennoch Ärger.

Das Reglement der Formel 1 soll entrümpelt und verständlicher werden, das ist eine Konsequenz aus dem kontroversen WM-Finale von Abu Dhabi 2021 mit Max Verstappen gegen Lewis Hamilton.

Mohammed Ben Sulayem als neuer Präsident des Autosport-Weltverband FIA hatte von seinen Mitarbeitern Vorschläge verlangt, wie bei der Umsetzung der Regeln mit mehr Augenmass gehandelt werden kann. Eine Folge: Der neue Formel-1-Rennchef Niels Wittich sagte den Teams beim WM-Auftakt in Bahrain – wenn ein Pilot einen Platz gewinnt, weil er kurz neben der Bahn war, dann wird es keine Anweisung der Rennleitung mehr geben, den Platz zurückzugeben. Der Fahrer soll selber handeln, oder das Team muss ihm einen entsprechenden Befehl geben.

In Saudi-Arabien war Alfa Romeo-Fahrer Guanyu Zhou neben der Bahn, um sich an Alex Albon vorbeizuquetschen, in der Passage der Kurven 1 und 2 kürzte der Chinese ab. Zhou meldete sich sofort am Funk und fragte, ob er den Platz zurückgeben solle. Das Team sagte: nein.

Kurz darauf erschien auf den Zeitmessschirmen, dass die FIA den Vorfall untersucht, anschliessend folgte eine Fünfsekundenstrafe für Zhou. Die Rennleitung hatte befunden, dass sich Guanyu einen unerlaubten Vorteil verschafft und er es versäumt hätte, den Platz preiszugeben.

Es kam noch schlimmer: Beim Absitzen der Strafe an der Box berührte der Mann am vorderen Wagenheber das Auto, damit galt die Strafe als nicht abgesessen. Dafür setzte eine Durchfahrtstrafe. Am Ende wurde der Chinese Elfter.



Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur: «Im Grunde war sein Rennen schon in der ersten Kurve kompromittiert. Er berührte den McLaren von Ricciardo, worauf sich das Anti-Stall einschaltete, Zhou fiel auf den letzten Platz zurück.»



«Dann fuhr er ein ganz starkes Rennen und kämpfte sich bis auf Rang 13 vor. Mit der Strafe gegen Albon bin ich überhaupt nicht einverstanden, er wich dort nur einer Kollision aus. Wir sagten ihm, er sollen den Platz behalten, weil wir uns das Video anschauten und der Meinung sind – zum Zeitpunkt des Verlassens der Rennstrecke war er schon Albon. Ich habe kein Problem mit Strafen, doch sie müssen konstant sein. Aber einmal sind sie so, dann wieder so.»



Und wieso berührte der Mann am Wagenheber das Auto zu früh? Vasseur: «Da gab es ein Problem mit dem Funk, aber das geht auf unsere Kappe. Erfreulich ist, dass trotz all dem Zhou noch Elfter werden konnte, nur knapp acht Sekunden hinter Hamilton. Ich bin mit der Leistung von Zhou und dem Speed des Autos sehr zufrieden.»





Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0