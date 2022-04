WM-Titel 2022: Zug für Lewis Hamilton am Abfahren

Die Sieger der ersten beiden Rennen der Saison 2022 heissen Charles Leclerc (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull Racing). Die Statistik zeigt: Wer so früh gewinnt, hat hohe Chancen auf den WM-Titel.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Red Bull Racing-Ass Max Verstappen haben die ersten beiden Rennen der Saison 2022 geprägt und in Bahrain sowie Saudi-Arabien je einmal gewonnen. Das hat uns zum Gedanken geführt: Wie oft ist es in den vergangenen Jahren passiert, dass am Ende ganz ein anderer Fahrer Weltmeister wurde?

Sehen wir uns mal im Detail an, wer in den vergangenen 25 Jahren bei den ersten zwei Grands Prix des Jahres die Nase vorn hatte und wer am Schluss zum Champion wurde.

Saison 2021

Sieger Bahrain: Lewis Hamilton (GB)

Sieger Imola: Max Verstappen (NL)

Weltmeister: Verstappen

2020

Österreich: Valtteri Bottas (FIN)

Steiermark: Hamilton

Weltmeister: Hamilton

2019

Australien: Bottas

Bahrain: Hamilton

Weltmeister: Hamilton

2018

Australien: Sebastian Vettel (D)

Bahrain: Vettel

Weltmeister: Hamilton



2017

Australien: Vettel

China: Hamilton

Weltmeister: Hamilton



2016

Australien: Nico Rosberg (D)

Bahrain: Rosberg

Weltmeister: Rosberg



2015

Australien: Hamilton

Malaysia: Vettel

Weltmeister: Hamilton



2014

Australien: Rosberg

Malaysia: Hamilton

Weltmeister: Hamilton



2013

Australien: Kimi Räikkönen (FIN)

Malaysia: Vettel

Weltmeister: Vettel



2012

Australien: Jenson Button (GB)

Malaysia: Fernando Alonso (E)

Weltmeister: Vettel



2011

Australien: Vettel

Malaysia: Vettel

Weltmeister: Vettel



2010

Bahrain: Alonso

Australien: Button

Weltmeister: Vettel



2009

Australien: Button

Malaysia: Button

Weltmeister: Button



2008

Australien: Hamilton

Malaysia: Räikkönen

Weltmeister: Hamilton



2007

Australien: Räikkönen

Malaysia: Alonso

Weltmeister: Räikkönen



2006

Bahrain: Alonso

Malaysia: Giancarlo Fisichella (I)

Weltmeister: Alonso



2005

Australien: Fisichella

Malaysia: Alonso

Weltmeister: Alonso



2004

Australien: Michael Schumacher (D)

Malaysia: Schumacher

Weltmeister: Schumacher



2003

Australien: David Coulthard (GB)

Malaysia: Räikkönen

Weltmeister: Schumacher



2002

Australien: Schumacher

Malaysia: Ralf Schumacher (D)

Weltmeister: Michael Schumacher



2001

Australien: Michael Schumacher

Malaysia: Michael Schumacher

Weltmeister: Michael Schumacher



2000

Australien: Michael Schumacher

Brasilien: Michael Schumacher

Weltmeister: Michael Schumacher



1999

Australien: Eddie Irvine (GB)

Brasilien: Mika Häkkinen (FIN)

Weltmeister: Häkkinen



1998

Australien: Häkkinen

Brasilien: Häkkinen

Weltmeister: Häkkinen



1997

Australien: Coulthard

Brasilien: Jacques Villeneuve (CDN)

Weltmeister: Villeneuve



Fazit: In den vergangenen 25 Jahren ist es nur vier Mal vorgekommen, dass ein Pilot Weltmeister wurde, der in den ersten beiden Grands Prix der Saison nicht gewonnen hat – 2003, 2010, 2012 und 2018. 21 Mal hingegen wurde der Sieger aus einem der ersten zwei WM-Läufe später Champion.



Rein statistisch wird das ein hartes Stück Arbeit für die Gegner von Charles Leclerc (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull Racing). Die Chancen von Lewis Hamilton auf einen Titelgewinn sind gemäss dieser Berechnung auf 16 Prozent gesunken.



Aber Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner warnt: «Wir alle wissen, dass Mercedes zurückschlagen kann. Wir haben es in früheren Jahren erlebt, dass sie ganz schwierige Wintertests hatten, und dann gewannen sie das erste Rennen. Ich glaube, wir müssen noch einige Rennen abwarten, um die wahre Form der Teams zu erkennen. Wir dürfen auch nicht vergesssen – wir stehen ganz am Anfang der Entwicklung dieser Rennwagengeneration, da kann noch Einiges passieren.»