Australien-GP im Fernsehen: Eine knifflige Aufgabe

Die Formel-1-Stars rücken am Freitag zum ersten Mal seit 2019 auf dem Albert Park Circuit in Melbourne aus. Die Teams und Fahrer erwartet eine besondere Herausforderung, wie Pirelli-Motorsportchef Mario Isola erklärt.

Die Formel-1-Piloten dürfen in dieser Woche wieder einen GP bestreiten und mit dem Rennen in Australien steht ein weiteres Highlight der Saison auf dem Programm. Die Vorfreude auf das Rennen in Melbourne ist besonders gross, denn das letzte Formel-1-Kräftemessen liegt schon drei Jahre zurück: 2019 war der GP-Zirkus letztmals im Albert Park unterwegs. Ein Jahr später musste das Rennwochenende wegen der Corona-Pandemie in letzter Minute abgesagt werden.

Seither ist viel passiert, die Strecke wurde erstmals seit dem WM-Debüt 1996 deutlich verändert. Der Asphalt ist neu und auch das Layout wurde modifiziert, die Änderungen betreffen sieben Kurven, von denen zwei komplett verschwunden sind. Somit schrumpft die Strecke um 28 Meter und auch die Kurven-Anzahl verringert sich auf 14 Kehren.

Die augenfälligste Änderung ist der Wegfall der Schikane in den Kurven 9 und 10, sie wurde durch eine lange, geschwungene Kurve ersetzt. Die Kehren 1 und 3 wurden auf der Innenseite verbreitert, genauso wie die Kurve 6, die nun deutlich schneller durchfahren werden kann. Auch die ehemalige 13. Kurve, die nun Turn 11 ist, wurde neu ausgerichtet, zudem wurde die vorletzte Kurve angepasst.

Das erschwert die Arbeit der Piloten und Teams, wie Pirelli-Motorsportdirektor Mario Isola betont: «Nicht nur die Tatsache, dass die Formel 1 seit drei Jahren nicht in Australien unterwegs war, macht die Arbeit knifflig. Zunächst einmal wurde das Streckenlayout stark überarbeitet, um die Überholchancen zu verbessern. Auch wurde ein neuer Asphalt gelegt, der ziemlich glatt sein sollte. Deshalb erwarten wir, dass die Strecke am Anfang wahrscheinlich nur sehr wenig Grip bieten wird, wobei sich die Streckenverhältnisse im Laufe des Wochenendes stark verändern sollten.»

«Sollte es regnen, wird der Belag sicherlich extrem rutschig sein», prophezeit der Italiener. «Das Rennen findet einige Wochen später als in den Vorjahren statt und der Herbst könnte wechselhafte Bedingungen mit sich bringen», warnt er, und ergänzt: «Zudem sind wir mit einer neuen Fahrzeuggeneration und neuen Reifen unterwegs, daran müssen sich die Fahrer erst noch gewöhnen. All das führt dazu, dass die Teams und Piloten in den freien Trainings alle Hände voll zu tun haben werden.»

Wer nichts von der Action verpassen will, sollte früh aufstehen, denn das erste freie Training beginnt am Freitag schon um 5 Uhr MESZ.

Australien-GP im Fernsehen

Freitag, 8. April

03.00 Sky Sports F1: Rennen kompakt (Grand Prix Saudi-Arabien)

03.30 Sky Sports F1: GP Confidential

04.00 Sky Sports F1: Top 10 – Crazy Finishes

04.25 Sky Sports F1: Warm-Up, das Motorsport-Spezial

04.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

04.50 ORF1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

05.00 Erstes Training

07.00 Sky Sports F1: GP Confidential

07.30 Sky Sports F1: Top 10, Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

07.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Zweites Training

07.50 ORF1: Beginn Berichterstattung Zweites Trianing

08.00 Sky Sports F1: Zweites Training

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Fahrer

10.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

12.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

15.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

17.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

20.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

22.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

23.30 Sky Sports F1: GP Confidential

Samstag, 9. April

01.00 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

02.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

04.00 Sky Sports F1: Greatest Races – Jacques Villeneuve in Spanien 1997

04.15 Sky Sports F1: GP Confidential

04.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.50 ORF1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

05.00 Sky Sports F1: Drittes Training

06.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Teamchefs

07.30 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Qualifying

07.40 ORF1: Formel-1-News

07.55 ORF1: Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55 SRF2: Beginn Berichterstattung Qualifying

08.00 Qualifying

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying

10.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

11.30 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

12.00 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

12.15 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1988

13.00 Sky Sports F1: Drittes Training Wiederholung

14.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

15.30 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1994

16.45 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

19.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1985

Sonntag, 10. April

00.15 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1986

01.00 Sky Sports F1: Drittes Training Wiederholung

02.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

03.30 Sky Sports F1: GP Confidential

04.30 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

04.45 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

05.15 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

05.30 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen

05.40 ORF1: Formel-1-News

06.25 ORF1: Beginn Berichterstattung Rennen

06.50 SRF2: Beginn Berichterstattung Rennen

06.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen

07.00 Grosser Preis von Australien

08.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews

08.55 ORF1: Motorhome

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen

10.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

10.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

12.30 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

13.00 Sky Sports F1: Rennen kompakt

13.05 ORF1: Rennen Wiederholung

13.30 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

14.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

14.55 ServusTV: Das Rennen

17.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung