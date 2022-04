Australien-GP im Fernsehen: Lange Zwangspause endet

Die Formel 1 war letztmals vor mehr als 1000 Tagen auf dem Albert Park Circuit in Melbourne unterwegs. Wer das GP-Wochenende live mitverfolgen will, findet hier die wichtigsten TV-Sendezeiten.

Der jüngste Auftritt der Formel-1-Piloten in Australien ist schon eine ganze Weile her: Am Freitag werden die GP-Stars 756 Tage nach dem letzten Besuch der Königsklasse endlich wieder auf dem Albert Park Circuit in Melbourne ihre Runden drehen.

2020 konnten sie das wegen der Corona-Krise nicht tun, das Rennwochenende wurde in letzter Minute vor dem Freitagstraining abgesagt. Der letzte GP liegt noch länger zurück: 1118 Tage sind seit der letzten Austragung des Australien-GP in der Saison 2019 vergangen.

Die Fahrer werden eine veränderte Pistenführung antreffen, denn die Strecke in Melbourne wurde erheblich verändert. So wurde die Kurven 1, 3, 6, 11 und 13 verbreitert, um mehr Platz für Überholmanöver zu schaffen.

Zudem wurde die bisherige Schikane in den Kurven 9 und 10 durch eine schnelle Kehre ersetzt. Auch wurde die Boxengasse verbreitert, um mehr Platz für die Teams zu schaffen.

Wer nicht verpassen will, wie die GP-Piloten mit den Änderungen klarkommen und wie sich die neue Fahrzeuggeneration in Australien macht, findet hier alle TV-Zeiten.

Australien-GP im Fernsehen

Freitag, 8. April

03.00 Sky Sports F1: Rennen kompakt (Grand Prix Saudi-Arabien)

03.30 Sky Sports F1: GP Confidential

04.00 Sky Sports F1: Top 10 – Crazy Finishes

04.25 Sky Sports F1: Warm-Up, das Motorsport-Spezial

04.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

04.50 ORF1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

05.00 Erstes Training

07.00 Sky Sports F1: GP Confidential

07.30 Sky Sports F1: Top 10, Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

07.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Zweites Training

07.50 ORF1: Beginn Berichterstattung Zweites Trianing

08.00 Sky Sports F1: Zweites Training

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Fahrer

10.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

12.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

15.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

17.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

20.30 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

22.00 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

23.30 Sky Sports F1: GP Confidential

Samstag, 9. April

01.00 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

02.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

04.00 Sky Sports F1: Greatest Races – Jacques Villeneuve in Spanien 1997

04.15 Sky Sports F1: GP Confidential

04.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.50 ORF1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

05.00 Sky Sports F1: Drittes Training

06.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Teamchefs

07.30 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Qualifying

07.40 ORF1: Formel-1-News

07.55 ORF1: Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55 SRF2: Beginn Berichterstattung Qualifying

08.00 Qualifying

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying

10.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

11.30 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

12.00 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

12.15 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1988

13.00 Sky Sports F1: Drittes Training Wiederholung

14.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

15.30 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1994

16.45 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

19.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1985

Sonntag, 10. April

00.15 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1986

01.00 Sky Sports F1: Drittes Training Wiederholung

02.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

03.30 Sky Sports F1: GP Confidential

04.30 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

04.45 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

05.15 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

05.30 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen

05.40 ORF1: Formel-1-News

06.25 ORF1: Beginn Berichterstattung Rennen

06.50 SRF2: Beginn Berichterstattung Rennen

06.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen

07.00 Grosser Preis von Australien

08.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews

08.55 ORF1: Motorhome

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen

10.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

10.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

12.30 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

13.00 Sky Sports F1: Rennen kompakt

13.05 ORF1: Rennen Wiederholung

13.30 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

14.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

14.55 ServusTV: Das Rennen

17.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung