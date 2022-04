Mazepin: «Will in einer friedlichen Welt leben»

Das Haas-Team hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg die Verträge mit dem russischen Sponsor Uralkali und dem Russen Nikita Mazepin aufgelöst. Der Rennfahrer aus Moskau findet dazu klare Worte.

Es hatte sich abgezeichnet: Nachdem Russland die Ukraine-Invasion gestartet hatte, reagierte das Haas-Team gleich und entfernte den Schriftzug des russischen Sponsors Uralkali von der Team-Ausrüstung und den Autos. Wenig später bestätigte der Rennstall aus Amerika, was bereits gemunkelt wurde: Die Abkommen mit dem Sponsor sowie mit Fahrer Nikita Mazepin, dessen Vater Dmitry die Geschicke von Uralkali lenkt, wurden mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Wenige Tage später wurden Dmitry Mazepin und auch sein Sohn in die EU-Liste jener Russen aufgenommen, die als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine sanktioniert werden. In der entsprechenden Begründung heisst es, dass Dmitry Mazepin, der die Karriere seines Sohnes finanziert hat, zum engsten Vertrautenkreis von Präsident Vladimir Putin gehört. Nikita ereilte das gleiche Schicksal, weil er durch seinen Vater «mit einem Geschäftsmann in Verbindung steht, der in einem jener Wirtschaftssektoren tätig ist, die eine wesentliche Einnahmequelle für die russische Regierung darstellen.»

Kurz nach seinem Rausschmiss verkündete Nikita Mazepin die Gründung einer Stiftung mit dem Namen «We Compete As One» an – dieser lehnt sich an den Formel-1-Slogan «We Race As One» an. Der Zweck der Stiftung sein die finanzielle und psychologische Unterstützung jener Athleten, die aus ihren jeweiligen Sportarten ausgeschlossen wurden. Denn das gleiche Schicksal wie Mazepin ereilte auch viele andere russische Athleten.

In einem neuerlichen Interview mit BBC-Moderator Stephen Sackur erklärte der Rennfahrer aus Moskau: «Ich bin mit den Sanktionen nicht einverstanden und ich habe bereits gesagt, dass ich mich dagegen wehren werde. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, denn wenn man sich anschaut, was den Athleten aus meinem Land derzeit generell passiert, dann ist das ‚Cancel Culture‘.»

Und auf die erschreckenden Bilder aus der Kriegsregion angesprochen, sagte Mazepin: «Ich lebe in der gleichen Welt, wie du, auch wenn wir vielleicht drei oder vier Flugstunden voneinander entfernt sind. Es ist sehr schmerzlich, das zu sehen, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Meine Gefühle haben sich natürlich verändert, als Mensch und Person, die in einer friedlichen Welt leben will. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass es in meinen Augen ein grosses Risiko darstellt, sich dazu zu äussern, weil man nie alle zufriedenstellen kann. Deshalb werde ich mich dazu öffentlich weiterhin ausschweigen.»

Ergebnisse Formel 1, Dschidda

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB18

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari F1-75, +0,549 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari F1-75, +8,097

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB18, +10,800

05. George Russell (GB), Mercedes W13, +32,732

06. Esteban Ocon (F), Alpine A522-Renault, +56,017

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL36-Mercedes, +56,124

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT03, +1:02,946 min

09. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-22-Ferrari, +1:04,308

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W13, +1:13,948

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo C42-Ferrari, +1:22,215

12. Nico Hülkenberg (D), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1:31,742

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR22-Mercedes, +1 Runde

Out:

— Alex Albon (T), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Fernando Alonso (E), Alpine A522-Renault

— Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C42-Ferrari

— Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL36-Mercedes

— Nicholas Latifi (CDN), Williams FW44-Mercedes, Crash

— Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT03, kein Start, Antriebsstrang

Nicht am Start:

— Mick Schumacher (D), Haas VF-22-Ferrari, Crash im Qualifying





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 45 Punkte

02. Sainz 33

03. Verstappen 25

04. Russell 22

05. Hamilton 16

06. Ocon 14

07. Pérez 12

08. Magnussen 12

09. Bottas 8

10. Norris 6

11. Tsunoda 4

12. Gasly 4

13. Alonso 2

14. Zhou 1

15. Schumacher 0

16. Stroll 0

17. Hülkenberg 0

18. Albon 0

19. Ricciardo 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 78

02. Mercedes 38

03. Red Bull Racing 37

04. Alpine 16

05. Haas 12

06. Alfa Romeo 9

07. AlphaTauri 8

08. McLaren 6

09. Aston Martin 0

10. Williams 0