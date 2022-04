Formel-1-Pläne von VW: Das sagen Verstappen & Co.

Der Vorstand und Aufsichtsrat von VW haben die Formel-1-Pläne für die Konzernmarken Audi und Porsche bestätigt, noch ist aber nichts entschieden. Die GP-Stars freuen sich über die Aussicht auf ein grösseres GP-Feld.

Audi und Porsche liebäugeln schon seit Jahren mit einem Formel-1-Einstieg, nun sind die deutschen Autobauer der WM-Teilnahme einen Schritt näher gekommen. Denn in einer Sitzung hat der Vorstand und Aufsichtsrat von VW am Donnerstag die Pläne für einen möglichen Einstieg in die Königsklasse abgenickt. Die Entscheidung für einen Formel-1-Einstieg ist zwar noch nicht gefallen, dennoch ist die Freude unter den GP-Piloten gross.

Am Rande des Albert Park Circuit sagte Lewis Hamilton: «Ich weiss schon eine ganze Weile von diesen Plänen. Ich denke, es ist grossartig, einen neuen Hersteller begrüssen zu dürfen, speziell angesichts der Tatsache, dass viele Kundenteams das Potenzial haben, Top-Teams zu werden. Deshalb denke ich, dass dies grossartig ist.»

Sein früherer Teamkollege Valtteri Bottas, der nun für Alfa Romeo Racing auf Punktejagd geht, stimmte Hamilton zu: «Ich denke, das sind grossartige Neuigkeiten. Es wäre super, mehr Teams in der Formel 1 zu haben, derzeit sind es nur deren zehn. Und ich kann mich erinnern, dass das Formel-1-Feld grösser war, als ich die Formel 1 als Kind mitverfolgte. Das war noch spannender, sie sind mehr als willkommen.»

Lando Norris, dessen McLaren-Team mit dem Audi-Einstieg in Verbindung gebracht wird, erklärte: «Wir scheinen mit Red Bull Racing die Teams zu sein, die damit in Verbindung stehen – dazu kann ich nichts sagen, um ehrlich zu sein. Ich denke, da müsste man eher Andreas (Seidl, Teamchef, Anm.) fragen. Aber natürlich ist es gut für die Formel 1, wenn grosse Hersteller einsteigen.»

Und Champion Max Verstappen ergänzte: «Es ist aufregend und auch sehr wichtig für die Formel 1. Natürlich haben wir zehn grossartige Teams, aber es ist natürlich ist es auch toll, wenn die grossen Marken dabei sind. Ich freue mich auf alles, was die Zukunft bringt.»

1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349