Max Verstappen (2.): «Ferrari erneut sehr schnell»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) über die ersten beiden Trainings auf dem Albert Park Circuit von Melbourne: «Wir machen Fortschritte, aber noch ist die Balance nicht perfekt.»

Ferrari gibt bislang im Albert-Park von Melbourne den Ton an – Bestzeit von Carlos Sainz im ersten Training zum Grossen Preis von Australien, Bestzeit von WM-Leader Charles Leclerc im zweiten.

Max Verstappen tauchte im ersten Training auf dem vierten Platz auf (Rückstand auf Sainz: acht Zehntelsekunden), im zweiten auf dem zweiten Rang, nunmehr etwas mehr als zwei Zehntel hinter Leclerc.

Der niederländische Formel-1-Champion sagt: «Im ersten freien Training und auch zu Beginn des zweiten hat die Balance noch nicht gestimmt. Wir haben dann die Abstimmung geändert, und danach hat sich der Wagen deutlich besser angefühlt.»

«Auf Ferrari verlieren wir weiterhin Zeit, die sind erneut sehr schnell. Aber wir haben heute gute Fortschritte erzielt, und wenn wir für morgen nochmals einige kleine Anpassungen vornehmen, dann sollte das passen.»



Das grosse Fragezeichen ist das Wetter: Am Samstag wird es im Qualifying markant wärmer sein als am Freitag, für Sonntag schliessen die Meteorologen Regenfälle nicht aus.



Der 21-fache GP-Sieger Verstappen über die umgebaute Strecke: «Die Bahn ist nicht mehr so wellig wir früher und baut ordentlich Haftung auf. Die ganzen Änderungen haben dazu beigetragen, dass der Kurs flüssiger geworden ist und ein Pilot besser angreifen kann.»

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349