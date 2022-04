Fernando Alonso (Alpine/4.): Bis 2024 in der Formel 1

Fernando Alonso erkundet die neue Pistenführung in Australien

Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso (40) hat im Rahmen des Australien-GP-Wochenendes in Melbourne bestätigt: «Ich bleibe noch zwei, vielleicht drei Jahre in der Formel 1.»

Als Fernando Alonso im Sommer 2020 bestätigte, dass er in die Formel 1 zurückkehrt, sagte der Spanier: «Ich sehe das neue Reglement 2022 als grosse Chance für uns, den Top-Teams näher zu rücken. Ich bin hier, um zu bleiben.»

Alonso zeigte mit kampfstarken Rennen 2021, dass er nichts von seinen Fähigkeiten eingebüsst hatte. Sein tolles Duell gegen Lewis Hamilton stellte die Weichen zum Sensationssieg von Esteban Ocon mit Alpine in Ungarn. Und in Katar stand Fernando erstmals nach sieben Jahren in der Formel 1 wieder auf dem Siegerpodest.

Alonso gehört zu jenen Menschen, für die das Alter nur eine Zahl im Reisepass ist: «Für mich geht es in der Formel 1 um Leistung, nicht um das Alter. Ich glaube, ich habe mich im vergangenen Jahr gut geschlagen.» Alonso wurde WM-Zehnter mit 81 Punkten, vor seinem Stallgefährten Ocon mit 74 Zählern.

Alonso, im zweiten Training zum Australien-GP Viertschnellster, bestätigt: «Was ich Anfang 2021 gesagt habe, das hat noch immer Gültigkeit – so lange ich konkurrenzfähig bin und Freude am Sport habe, so lange bleibe ich, ich schätze für zwei oder drei weitere Jahre.»

Da Ocon einen Vertrag bis 2024 besitzt, wäre damit für den jungen Australier Oscar Piastri der Weg versperrt, um für Alpine Formel 1 zu fahren. Die Franzosen wollen ihn ab 2023 als Leihgabe bei einem anderen Team unterbringen.

Gemäss Fernando Alonso beginnen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung des Formel-1-Champions von 2005 und 2006 «in diesem Sommer».



Zum Freitag-Training sagt der Spanier: «Wir hatten im ersten Training ein paar kleine Probleme, die uns im ersten Training etwas behinderten. Mit viel Sprit an Bord ist die Balance nicht nicht gut genug.»





2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit





1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349