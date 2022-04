Australien-GP im Live-Ticker: Wer holt sich die Pole?

Ab 8.00 Uhr europäischer Zeit zeigt sich am 9. April, wer sich die Pole-Position zum Grossen Preis von Australien schnappt. Die letzten zehn Jahre haben gezeigt: Der beste Startplatz ist nicht die beste Ausgangslage.

Nach den freien Trainings bleibt der Eindruck: Wer 2022 auf Pole-Position stehen will, muss in einem Ferrari oder in einem Auto von Red Bull Racing sitzen – Sainz und Leclerc vor Pérez und Verstappen im ersten Training, Leclerc vor Max und Sainz im zweiten Training (Pérez Fünfter hinter Alonso).

Wie wichtig ist der beste Startplatz für einen Sieg auf dem Albert Park Circuit von Melbourne? Ein Blick in die Statistik zeigt – in den vergangenen zehn Australien-GP (2010 bis 2019) fuhr der spätere Sieger nur zwei Mal von der Pole-Position los, 2011 gewann Sebastian Vettel (Red Bull Racing) vom ersten Startplatz aus, 2015 gelang das Lewis Hamilton im Mercedes.

Von den bisherigen 25 WM-Läufen in Melbourne wurden nur neun von der Pole gewonnen, dazu 15 aus der ersten Startreihe.

Wie sich das 2022 entwickelt, erleben Sie in unserem Live-Ticker ab 7.30 Uhr bei SPEEDWEEK.com. Zudem haben wir für Sie die wichtigsten Sendetermine im Fernsehen zusammengefasst.





Australien-GP im Fernsehen

Samstag, 9. April

01.00 Sky Sports F1: Erstes Training Wiederholung

02.30 Sky Sports F1: Zweites Training Wiederholung

04.00 Sky Sports F1: Greatest Races – Jacques Villeneuve in Spanien 1997

04.15 Sky Sports F1: GP Confidential

04.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

04.50 ORF1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

05.00 Sky Sports F1: Drittes Training

06.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Teamchefs

07.30 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Qualifying

07.40 ORF1: Formel-1-News

07.55 ORF1: Beginn Berichterstattung Qualifying

07.55 SRF2: Beginn Berichterstattung Qualifying

08.00 Qualifying

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying

10.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

11.30 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

12.00 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

12.15 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1988

13.00 Sky Sports F1: Drittes Training Wiederholung

14.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

15.30 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1994

16.45 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

19.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1985



Sonntag, 10. April

00.15 Sky Sports F1: Grand Prix Australien 1986

01.00 Sky Sports F1: Drittes Training Wiederholung

02.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

03.30 Sky Sports F1: GP Confidential

04.30 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

04.45 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

05.15 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

05.30 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen

05.40 ORF1: Formel-1-News

06.25 ORF1: Beginn Berichterstattung Rennen

06.50 SRF2: Beginn Berichterstattung Rennen

06.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen

07.00 Grosser Preis von Australien

08.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews

08.55 ORF1: Motorhome

09.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen

10.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

10.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

12.30 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

13.00 Sky Sports F1: Rennen kompakt

13.05 ORF1: Rennen Wiederholung

13.30 Sky Sports F1: Cockpit? Nur gegen Cash! (Doku)

14.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

14.55 ServusTV: Das Rennen

17.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung