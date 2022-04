Charles Leclerc vorne: Erste Ferrari-Pole seit 2007!

Das Abschlusstraining zum Grossen Preis von Australien endet mit der elfte Pole-Position für Charles Leclerc, die erste von Ferrari in Melbourne seit dem Jahre 2007 und Kimi Räikkönen!

Das grosse Duell Ferrari gegen Red Bull Racing geht weiter. Nach der Bestzeit des Monegassen Charles Leclerc in Bahrain und der verblüffenden Pole von Sergio Pérez in Saudi-Arabien ist nun die Reihe an Charles Leclerc – elfte Pole-Position für den WM-Leader, erste Melbourne-Pole für Ferrari seit Kimi Räikkönen 2007!

Hier die ersten Stimmen von Leclerc, Max Verstappen und Sergio Pérez kurz nach dem Qualifying auf dem Albert Park Circuit von Melbourne.

Charles Leclerc (Ferrari/1.)

«Diese Runde hat sich wirklich toll angefühlt. Ich bin sehr zufrieden, denn in den letzten Jahren habe ich in Melbourne immer Mühe gehabt, ich weiss nicht, warum. An diesem Wochenende ist es besser gelaufen. Die freien Trainings klappten nicht nach Wunsch, aber zum Schluss von Q3 konnte ich eine ideale Runde drehen.»



«Das Auto fühlt sich gut an, auch mit viel Sprit an Bord. Aber auch die Autos von Red Bull Racing waren am Freitag im Dauerlauf stark, daher ist am Sonntag alles möglich. Ich brauche einen guten Start, dann sehen wir weiter.»



Max Verstappen (Red Bull Racing/2.)

«Das war gar nicht gut. Ich fühle mich schon das ganze Wochenende nicht perfekt im Auto, ich kann keine einzige Runde nennen, in welcher ich das volle Vertrauen ins Auto gehabt hätte. Dem müssen wir auf den Grund gehen.»



«Mit mehr Kraftstoff an Bord ist das Fahrverhalten stabiler, und die Ausgangslage fürs Rennen ist gut.»



Sergio Pérez (Red Bull Racing/3.)

«Ich konnte mich während des Trainings Schritt um Schritt steigern, das war nicht einfach, denn wenn du immer wieder rote Flaggen hast, dann bricht das schnell deinen Rhythmus. Platz 3 ist eine gute Ausgangslage, und unser Speed im Rennen stimmt.»





Qualifying, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,868 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,154

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,240

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,703

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,825

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,933

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,032

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,061

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,408

10. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,226

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,410

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,424

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,155

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,465

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,135

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,254

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,149

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,372

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit