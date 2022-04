George Russell (Mercedes/3.): «Das stimmt nicht»

Der dritte Formel-1-WM-Lauf 2022 im Albert-Park von Melbourne bringt George Russell den ersten Podestplatz für Mercedes. Aber der Engländer warnt: «In Wahrheit liegen wir noch hinter McLaren und Alpine.»

Auf dem Papier sieht das für Mercedes gar nicht so übel aus: Wieder ein Podestplatz, George Russell auf Rang 3, der Engländer in der Fahrer-WM sogar auf dem zweiten Zwischenrang, Mercedes in der Markenwertung ebenfalls Zweiter.

Aber George Russell sagt: «Wir liegen deutlich hinter Ferrari und Red Bull Racing, und an diesem Wochenende hier in Melbourne waren wir in Sachen Speed sogar nur fünfte Kraft, noch hinter McLaren und Alpine. Es ist etwas verrückt, auf die WM-Wertung zu sehen und sich dann auf dem zweiten Rang zu entdecken. Ich würde gerne behaupten, dass dies an unseren Fortschritten mit dem Wagen liegt, aber das stimmt nicht.»

«Fakt ist, dass wir einige Male ziemlich viel Glück gehabt haben und deshalb so viele Punkte einfuhren. Gut, das gehört zum Sport, und wir nehmen diese Punkte gerne an. Aber Tatache ist, dass wir weiterhin sehr viel Arbeit haben.»

Russell vor Hamilton im Ziel, ist das für George eine grosse Genugtuung? Russell findet: «Klar willst du immer vor deinem Stallgefährten liegen, aber für uns ist zentral, dass wir den Wagen schneller machen. Wenn es zwischen mir und Lewis um die Ränge 5 und 6 geht, da ist es mir einerlei, wer am Ende vorne liegt. Gewiss, es ist schön, auf dem Siegerpodest zu stehen. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir viel Arbeit haben.»

«Was mich angeht, so hat sich die ganze Erwartungshaltung verschoben. Früher war mir klar, dass ich unter normalen Umständen nicht mal ein Wörtchen mitreden kann bei der Vergabe der Punkte. Als Sieger der Kostrukteurs-Meisterschaft hast du hingegen den Anspruch auf Podestplätze und Siege, und ich bin sicher, dass Mercedes wieder dahin zurückkehren kann.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0