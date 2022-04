Toto Wolff (Mercedes): «Das sieht etwas besser aus»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte nach dem Qualifying ein düsteres Bild entworfen. Doch in den Rängen 3 und 4 in Melbourne erkennt der Wiener leise Anzeichen auf eine Wende.

Nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Australien hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Sachen Schärfe der Silberpfeile ein gnadenloses Urteil gefällt: «Unser Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung stehen bei 20:80.» Nun sieht das ein wenig anders aus – denn George Russell hat mit Rang 3 seinen ersten Podestplatz als Mercedes-Werksfahrer errungen, und der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton ist Vierter geworden.

Toto Wolff nach dem Rennen: «Wir verlassen Melbourne in einem besseren Zustand als bei der Ankunft. Wir haben weitere Lektionen gelernt, wir haben mehr Daten analysiert, wir haben mehr Punkte auf dem Konto.«

«Es ist offensichtlich, dass wir nicht das Tempo von Ferrari oder Red Bull Racing haben, aber wir wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen, um schneller zu werden.»

«Was ich für die Zukunft besonders optimistisch macht, das ist die ungebrochen Einstellung der ganzen Mannschaft. In den Werken in England, Deutschland und hier an der Rennstrecke wird am gleichen Strang gezogen. Da ist viel Hunger, um den Rückstand auf die Konkurrenz aufzuholen.»

«Ich finde, George und Lewis sind heute auf sehr hohem Niveau gefahren, mit einem Auto, das nicht zu den besten gehört. Was den Zeitpunkt für Verbesserungen angeht, so sind wir zuversichtlich, aber auch realistisch. Wir sind uns des Rückstands auf unsere Gegner bewusst, aber wir verlassen Australien nach diesem Rennen mit einem guten Gefühl.»



«Beide Piloten hätten es heute verdient gehabt, mit solch einer Leistung auf dem Podest stehen zu dürfen. Lewis war ein wenig unglücklich in Sachen Safety-Car.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0