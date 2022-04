Toto Wolff über Mercedes-Form: Gnadenloses Urteil

Mercedes-Teamchef Toto Wolff redet nicht um den heissen Brei herum: «Im Motorsport kann zwar alles passieren, aber unsere Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigungen stehen 20:80.»

Auf den ersten Blick sieht das gar nicht so übel aus – die Silberpfeile stehen in Australien in der dritten Startreihe, mit Lewis Hamilton als Fünftschnellster vor George Russell. Aber Fakt ist: Mit dem Auto sind so gut wie keine Fortschritte erzielt worden, der Abstand des schnellsten Mercedes (Hamilton) auf den Schnellsten im Qualifying (Charles Leclerc im Ferrari) beträgt fast eine Sekunde.

Mercedes-Steuermann Toto Wolff ist nicht dafür bekannt, eine Situation schönzureden, entsprechend brutal sein Urteil über die Form der achtfachen Sieger der Konstrukteurs-Meisterschaft. Unmittelbar nach dem Qualifying im Albert-Park gab der 50-jährige Österreicher zu: «Unterm Strich werden wir in diesem Jahr wohl nicht um den WM-Titel mitfahren können, weil uns die Zeit davonläuft. Der Wagen ist schwer übergewichtig, und wir verstehen das Auto nicht.»

«Wir müssen nun die Rennwochenenden quasi als Test sehen, um das Auto so weit zu bringen, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall vorne dabei sind», so Wolff gegenüber Sky.

In seiner Medienrunde kurz darauf hat der Erfolgs-Manager seine Eindrücke vertieft: «Es ist natürlich nicht so, dass wir die Saison 2022 grundsätzlich abschreiben. Aber die Realität ist einfach, dass wir um rund neun Zehntelsekunden pro Runde zurückliegen. Gewiss, im Motorsport kann alles passieren, und als Racer würde ich die Chancen von Mercedes auf vielleicht 40:60 einschätzen, dass wir den Titel erfolgreich verteidigen können. Mathematisch betrachtet würde ich das eher bei 20:80 ansiedeln.»

Was die Leistung in Melbourne angeht, «so sehen wir besser aus, als wir es in Wahrheit sind. Denn Fernando Alonso hat seine Runde nicht zu Ende gefahren, und Sainz wäre bei einem normalen Quali-Verlauf auch vor uns gelandet.»

«Wir können an anderen Autos sehen, dass die ebenfalls Probleme mit dem Bouncing haben, siehe Ferrari. Aber ihnen ist offenbar etwas gelungen, das wir nicht schaffen, denn bei ihnen stimmen die Rundenzeiten. Der grosse Unterschied zu Ferrari: Wir ziehen dieses Bouncing in Hochgeschwindigkeitskurven hinein, da verlieren wir viel Zeit. Fast unser ganzer Rückstand geht zurück auf Pistenteil 3, mit den schnellen Kurven 9, 10 und 12.»



«Finden wir also auf wundersame Art und Weise eine Sekunde, wenn wir dieses Bouncing loswerden? Da bin ich nicht so sicher. Wir müssen auch auf andere Bereiche achten, wie das Gewicht. Wir müssen an vielen Details arbeiten und gleichtzeitig den Wagen besser verstehen. So lange das nicht der Fall ist, macht es keinen Sinn, Evo-Teile ans Auto zu bringen, das würde die Situation nur zusätzlich komplizieren.»



«Ich bin überzeugt, dass wir das in den Griff bekommen werden, aber ob wir dafür zwei weitere Rennwochenenden benötigen oder fünf, das weiss ich nicht. Wir müssen bescheiden bleiben. Eines der grössten Probleme besteht darin, dass sich die Verhältnisse wie auf der Rennstrecke nicht exakt so simulieren lassen.»





Qualifying, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,868 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,154

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,240

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,703

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,825

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,933

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,032

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,061

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,408

10. Fernando Alonso (E), Alpine, ohne Zeit

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,226

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,410

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,424

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,155

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,465

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,135

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,254

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,149

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,372

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

3. Training, Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,249

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,265

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,275

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,419

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,693

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,809

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,896

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,008

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,071

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,096

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,133

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,205

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,692

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,836

16. Alex Albon (T), Williams, 1:20,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,025

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,050

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,636

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

2. Training, Melbourne

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,978 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,223

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,376

04. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,537

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,658

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,842

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:20,055

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,100

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,142

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,203

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,212

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,424

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,521

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,063

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,191

17. Alex Albon (T), Williams, 1:21,912

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,974

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,307

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, keine Zeit

1. Training, Melbourne

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,806 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,377

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,399

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,626

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,878

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21.004

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,027

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,155

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,229

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,247

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,289

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,457

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,661

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,701

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,821

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,869

17. Alex Albon (T), Williams, 1:22,754

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,186

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,924

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,349