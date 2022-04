Williams trickst Gegner aus: WM-Punkt nach 196 Tagen!

Bei Williams wurde nach dem Australien-GP so ausgelassen gefeiert wie bei Ferrari: Die Engländer haben dank eines Taktik-Tricks ihren ersten WM-Zähler seit dem Russland-GP 2021 geholt, das war vor 196 Tagen!

Überschäumende Freude in der Williams-Box nach dem Grossen Preis von Australien: Mit einer taktischen Meisterleistung hat der drittälteste GP-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) den ersten WM-Punkt seit Ende September 2021 eingefahren. In Sotschi damals wurde George Russell Zehnter, nun in Melbourne hat auch Alex Albon einen zehnten Platz erkämpft.

In keinem Sport liegen Tiefen und Höhen so dicht beisammen wie in der Formel 1: Nach dem Abschlusstraining wurde Williams-Fahrer Alex Albon disqualifiziert – zu wenig Sprit im Tank für eine Stichprobe der FIA, letzter Startplatz.

Williams-Teamchef Jost Capito: «Wir hatten nichts zu verlieren, also habe ich gesagt – lasst uns etwas Verrücktes versuchen.»

Das Team liess Albon mit einem Satz harter Pirelli-Reifen 57 Runden lang fahren, teilweise tauchte der Thai-Brite auf dem siebten Platz auf. Erst am Ende der zweitletzten Runde wurde Albon zur Box geholt und erhielt einen Satz mittelharter Walzen. Ocon, Bottas und Gasly konnten vorbeigehen. Zu diesem Zeitpunkt war der Vorsprung auf den elftplatzierten Guanyu Zhou aber gross genug, dass Albon Rang 10 retten konnte!

Jost Capito: «Wir sind das einzige Team, dass im letzten Jahr die neuen Reifen nicht testfahren konnte. Uns fehlte an Verständnis für diese Walzen. Wenn man von ganz hinten startet, kann man es eigentlich vergessen, noch in die Punkte zu fahren. Deswegen wollten wir lieber was über die Reifen lernen. Das erwies sich in diesem Rennen als ideal.»

Albon sagt: «Wenn du als Letzter herumfährst, dann kannst du es dir leisten, die Reifen zu schonen. Ab Mitte des Rennens haben ich Tempo aufgenommen. Ich war schon ein wenig überrascht, als es eine Gelbphase nach der anderen gab, ich aber nicht hereingeholt wurde. Ich dachte – gut, die am Kommandostand wissen offenbar etwas, das ich nicht weiss. So wie es aussieht, passt dieser harte C2-Reifen von Pirelli sehr gut zu unserem Auto. Von mir aus könnten wir die weiteren GP-Wochenenden ausschliesslich auf dieser Mischung fahren!»



«Das ganze Team hat in den vergangenen Monaten sehr hart gearbeitet, und es ist schön, dass diese Plackerei jetzt belohnt worden ist. Sie haben sich dieses Erfolgserlebnis verdient. Dieser Punkt kam aus heiterem Himmel.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0