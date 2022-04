Ralf Schumacher, Timo Glock: Leclerc/Ferrari tadellos

Charles Leclerc hat seine WM-Führung auf 34 Punkte ausgebaut, in der Markenwertung liegt Ferrari 39 Punkte vor Dauer-Weltmeister Mercedes. Timo Glock und Ralf Schumacher ordnen die Leistung von Ferrari ein.

Charles Leclerc hat einen fast perfekten ersten WM-Teil hingelegt – drei Rennen, zwei Siege (Bahrain und Australien), einen zweiten Platz (Saudi-Arabien), drei Mal beste Rennrunde, zwei Pole-Positions (Sakhir und Melbourne). Von 78 möglichen WM-Punkten (25 pro Sieg, 1 für die jede beste Rennrunde) hat er 71 eingesackt.

Auch die beiden Sky-GP-Experten Ralf Schumacher (46) und Timo Glock (40) sind von dieser Leistung sehr beeindruckt. Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher sagt: «Ich Rennen kam genau das, was vorher vermutet worden war. Leclerc hatte ein paar Zehntelsekunden Vorsprung, und er konnte den Sieg easy nach Hause fahren. Eine tadellose Leistung von ihm. Schade für seinen Teamkollegen Carlos Sainz, der sicherlich auch vorne hätte dabei sein können. Aber es war schon durch das Qualifying schwierig für ihn.»

Der 91-fache GP-Teilnehmer Glock meint: «Charles Leclerc befindet sich derzeit im absoluten Höhenflug. Team-intern sind die Fronten schon recht früh klar geregelt. Ich bin mir sicher, dass Ferrari Charles da schnellstmöglich priorisieren wird in gewissen Situationen. Leclerc ist WM-Führender, Carlos Sainz hat schon 38 Punkte Rückstand. Da ist das weitere Vorgehen bei den Italienern wohl klar.»

Was sagt Ralf Schumacher zu den Schwierigkeiten von Red Bull Racing? Der WM-Vierte von 2001 und 2002: «Ich glaube, dort ist das Gewicht ein Problem, das betrifft den Reifenverschleiss und beeinträchtigt das Anbremsen der Kurven. Wenn Ferrari dank eines an sich untergewichtigen Autos mit Blöcken im Boden arbeiten kann, ist das natürlich ein grosser Vorteil, denn das senkt den Schwerpunkt eines Rennwagens.»

Was Timo Glock auch in Australien gefallen hat: «Die Formel 1 geht mit der neuen Rennwagengeneration den richtigen Weg. Natürlich wird es immer Strecken geben, wo das Überholen auch mit diesen Autos schwierig ist. Das hat man hier in Melbourne gesehen. Es hat aber trotzdem Überholmanöver gegeben, und die Autos können einander dichtauf folgen. Das ging früher so nicht. Die Hauptproblematik war in diesem Rennen war für mich der Reifen, sonst hätten wir noch mehr Action erlebt. Die Reifen neigten zu stark zum Körnen.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0