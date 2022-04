Lewis Hamilton über WM-Chancen: «Bleibe optimistisch»

Mercedes-Star Lewis Hamilton fehlen nach dem dritten Rennwochenende bereits 43 Punkte auf WM-Leader Charles Leclerc. Der siebenfache Weltmeister will sich davon nicht entmutigen lassen. Er wagt eine Kampfansage.

Der letzte GP-Sieg von Lewis Hamilton liegt bereits mehr als vier Monate zurück, zuletzt setzte sich der Mercedes-Star im letztjährigen Saudi-Arabien-GP gegen den Rest des Feldes durch. In diesem Jahr musste er sich mit dem dem dritten Platz in Bahrain, Rang 10 in Dschidda und Platz 4 in Melbourne begnügen. Damit belegt er den fünften WM-Zwischenrang.

Sein Rückstand auf WM-Leader Charles Leclerc, der sich in diesem Jahr bisher zwei Siege und einen zweiten Platz notieren liess und in allen drei GP die schnellste Rennrunde drehte, beträgt bereits 43 WM-Zähler. Das ist viel, wie auch Hamilton weiss. Dennoch will er seine WM-Hoffnungen noch nicht aufgeben.

Der siebenfache Champion sagt dazu: «Ich bevorzuge es, optimistisch zu bleiben, und es stehen ja noch 20 Rennen auf dem Programm.» Realistisch gesehen müsse man erwarten, dass die Entwicklungsrate der Top-Teams etwa gleich hoch ausfällt, räumt er ein. «Aber ich hoffe dennoch sehr, dass wir uns in den WM-Kampf einmischen können. Es wird allerdings nicht einfach, und der Rückstand ist derzeit bereits sehr gross.»

Um die nötigen Fortschritte zu erzielen, setzt sich Hamilton mit Eifer ein. Auf sein Programm vor dem nächsten Rennwochenende in Imola angesprochen, verrät er: «Es steht viel Arbeit an, ich reise nach Kuala Lumpur, um dort mit Petronas zu arbeiten. Ausserdem stehen viele Zoom-Konferenzen an, mit Sponsoren und auch mit unseren Bossen, die ich mobilisieren will. Ich will sicherstellen, dass wir nichts unversucht lassen und jede Möglichkeit nutzen.»

«Es gibt Bereiche, in denen wir noch Performance finden können, und diese kennen wir auch. Und wir brauchen diese Leistung jetzt, nicht erst in zwei oder drei Rennen», stellt der 103-fache GP-Sieger klar. «Wir müssen uns jeden einzelnen Bereich anschauen.»



GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0